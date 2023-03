Un vent fort se poursuit, la nuit, sur les côtes Est et le sud, où il sera accompagné de phénomènes locaux de sable, ce qui réduit la visibilité horizontale.

La mer sera très agitée à houleuse sur les cotes-Est et moutonneuse dans le nord et les bulletins d’alerte publiés par l’INM restent d’actualité pour les activités de navigation et de pêche.

Des pluies éparses et locales sont possibles sur le Cap Bon et la région du Sahel et ciel partiellement nuageux ailleurs.

Les températures varieront, la nuit, entre 11 et 15 °C dans le nord et les hauteurs et entre 12 et 17 °C dans le reste des régions et atteindront 24°C à El Borma et Borj El khadhra.