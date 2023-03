Alors qu’une polémique enflamme les réseaux sociaux autour du Royaume d’Atlantis et ses ministres tunisiens, nous avons voulu en savoir plus sur Atlantis et la question a été posé à ChatGPT, sa réponse:

“Atlantis est un mythe ancien qui a été décrit pour la première fois par le philosophe grec Platon dans deux de ses dialogues, le “Timée” et le “Critias”. Selon la légende, Atlantis était une île puissante et avancée technologiquement située au-delà des colonnes d’Hercule (aujourd’hui connue sous le nom de détroit de Gibraltar).

Platon décrit l’Atlantide comme un royaume magnifique, où les habitants vivaient en paix et en harmonie, et qui était gouverné par des rois sages et justes. Cependant, après avoir tenté de conquérir Athènes, l’île a subi des catastrophes naturelles et a fini par être engloutie par la mer.

La plupart des historiens modernes désignent Atlantis comme une légende ou un mythe plutôt que comme une histoire factuelle. Il n’y a pas de preuves archéologiques ou géologiques pour étayer l’existence d’une île telle que décrite par Platon. Cependant, le mythe d’Atlantis continue de fasciner les gens et s’inspire de nombreux livres, films et autres œuvres d’art.”