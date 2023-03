Barbara Leaf en Tunisie pour 4 jours …

Selon un communiqué publié par le département d’État des États-Unis d’Amérique, la sous-secrétaire d’État américain pour les Affaires du Proche-Orient, Barbara Leaf, sera en visite en Tunisie, les 20, 21, 22 et 23 mars 2023.

Barbara Leaf réaffirmera le soutien américain aux citoyens tunisiens et à leurs revendications et aspirations à une gouvernance démocratique et responsable. La visite portera, aussi, sur les réformes économiques, et également à pour objectif de mettre l’accent et de souligner le soutien aux représentations diplomatiques dans les capitales des deux pays.