L’EGS Gafsa a profité de son large succès face au SS Sfaxien (3-0) et du nul concédé par le dauphin hammam-lifois à El Omrane (2-2) pour creuser l’écart en tête de la poule 2 de la Ligue 2 du football professionnel, à l’issue de la 13e journée disputée samedi.

Le leader de la poule 2 a dominé son adversaire du jour par trois buts dont un doublé de Sadok Ben Salem, pour conforter sa place en tête du classement avec 32 points, tandis que les Sfaxiens occupent toujours la 9e place avec 12 points.

Le CS Hammam-lif, en déplacement à El Omrane, s’est contenté d’un seul point contre l’équipe de la place (2-2) qui le maintient néanmoins en deuxième position mais à trois longueurs de retard sur le leader. La JS Omrane elle profite de ce point précieux pour conserver sa 5e place avec 17 points.

L’ES Zarzis, 3e, a également profité de sa victoire à domicile devant le SC Ben Arous (2-0) et du nul du CS Hammam-lif pour s’approcher de la 2e place (25 points). Quant à l’équipe de Ben Arous, elle partage toujours la 9e place avec le SS Sfaxien (12 points chacun).

El Kalaa Sport, 4e, a été tenue en échec par l’EM Mahdia (0-0) et s’est maintenue au pied du podium (19 points) alors que pour les Mahdois le point n’a pas suffi pour s’approcher du milieu du classement (8e, 14 points).

Le Stade Gabésien a concédé lui aussi le nul à domicile (0-0) face à l’AS Djerba et s’est contenté d’un point pour conserver le 6e rang (26 points) alors que les insulaires sont toujours lanterne rouge (10 points).

Un autre match nul (2-2) a été enregistré à Msaken entre l’équipe locale et son voisin le SC Moknine mais qui ne change rien au classement des deux équipes respectivement 7e (15 points) et 11e (11 points).

Les matches de la poule 1 auront lieu dimanche.

Les résultats

Samedi :

Poule 2

A Omrane:

JS Omrane – CS Hammam-Lif 2-2

A Kalaa Soghra:

Kalaa sport – EM Mahdia 0-0

A Msaken:

CS Msaken – SC Moknine 2-2

Stade à déterminer:

Stade Gabésien – AS Djerba 0-0

A Gafsa:

EGS Gafsa – SS Sfaxien 3-0

A Zarzis:

ES Zarzis – SC Ben Arous 2-0

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 32 13

2. CS Hammam Lif 29 13

3. ES Zarzis 25 13

4. El Kalaa Sport 19 13

5. JS Omrane 17 13

6. S.Gabésien 16 13

7. CS Msaken 15 13

8. EM Mahdia 14 13

9. SS Sfaxien 12 13

. SC Ben Arous 12 13

11. SC Moknine 11 13

12. AS Djerba 10 13

Dimanche 12 mars:

Poule 1

A la Marsa:

AS Marsa – Jendouba sport

A Mhamdia:

AS Mhamdia – AS Oued Ellil

A Benbla:

CS Benbla – JS Kairouan

A Médenine:

CO Médenine – ES Rogba

A Jerba:

ES Jerba – AS Gabès

Classement: Pts J

1. AS Marsa 25 12

. JS Kairouan 25 12

3. ES Rogba 19 12

4. ES Radès 18 12

5. Jendouba Sport 17 12

. AS Oued Ellil 17 12

7 . CS Korba 15 12

8. ES Jerba 13 12

9. O. Médenine 12 12

10. AS Mhamdia 10 12

. AS Gabès 10 12

12. CS Bembla 9 12