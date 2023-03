L’Espérance sportive de Tunis est à un seul point de la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football et un nul devant le Zamalek d’Egypte, mardi, au stade Borj El Arab, serait donc largement suffisant pour les sang et or pour, à la fois, finir premier du groupe D et aller en quarts.

En effet, les coéquipiers de Ghaylène Chaalali qui iront défier le Zamalek chez lui pour le compte de la 4e journée, surplombent le classement du groupe à l’issue de la phase aller avec 9 points devant El Merrikh du Soudan (4 points), le CR Belouizdad (3 points) et le Zamalek (dernier avec un seul point).

Ayant déjà débarqué en Egypte depuis hier lundi, les espérantistes ambitionnent d’enchaîner avec un 5e succès d’affilée aux dépens de la formation égyptienne en ligue des champions.

Les protégés de Nabil Maaloul, lequel a déjà remporté le plus prestigieux des sacres africains avec la formation de Bab Souika en 2011, seront appelés à conserver cette dynamique de victoires, toutes compétitions confondues (7 succès d’affilée) en misant sur leur expérience.

Néanmoins, l’effectif sang et or sera privé des services de son latéral Amine Ben Hmida, suspendu, mais pourra toutefois compter sur des alternatives au vu de sa richesse, notamment, que plusieurs éléments à la disposition du staff technique pourront très bien jouer le rôle.

De son côté, le club égyptien contraint de jouer la gagne pour tenter de rectifier le tir et espérer dénicher l’une des deux places disponibles en quarts, jouera le tout pour le tout pour éviter de rééditer le scénario vécu devant le CR Belouizdad.

Il ne pourra pas pour autant compter sur des éléments clés tels que Amrou Jabeur, Mohamed Abdelchefi et Mahmoud Razzek. Mahmoud Hamdi fera, quant à lui, son retour de blessure pour l’occasion.

Pour rappel, la Confédération africaine de football (CAF) avait désigné le camerounais Blaise Yuven Ngwa pour diriger la rencontre dont le coup d’envoi sera donné à 20h (HT).