Tataouine : Rassemblement ouvrier pour défendre le droit syndical et revendiquer le droit au développement et à l’emploi

L’union régionale du travail à Tataouine, (URT) a organisé samedi une marche et un rassemblement devant le siège de l’union dans la région pour défendre le droit syndical et le droit au développement et à l’emploi, ainsi que la réalisation des projets entravés dans le gouvernorat.

Le secrétaire général adjoint de l’URT chargé de la migration et des tunisiens à l’étranger, Abdallah Ichi, a indiqué aux médias en marge de ce mouvement, que ces actions sont planifiées pour défendre la centrale syndicale, le peuple tunisien et lutter contre la hausse des prix et les politiques adoptées pour lever la subvention.

Il a fait signe à la tentative de mettre la Tunisie à l’écart et de restreindre le mouvement syndical affirmant que personne ne peut limiter les mouvements de l’UGTT.

La centrale syndicale a des confrères solidaires et l’interdiction aux syndicalistes l’accès en Tunisie est considérée une attaque aux libertés, au droit syndical et à la solidarité entre syndicalistes, a-t-il soutenu.