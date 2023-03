Ligue 2 (12e journée) : Le choc CSH Lif-EGS Gafsa sans vainqueur (0-0)

Le choc entre le CS Hammam-lif et l’EGS Gafsa n’a pas donné de vainqueur (0-0), samedi, à l’occasion de la 12e journée de la Ligue 2 du football professionnel qui reprend après une trêve de près de deux mois.

L’affiche de cette première journée retour, opposant à Hammam-lif le leader gafsien de la poule 2 (29 points) au dauphin hammam-lifois (28 points) s’est en effet soldée par un nul blanc qui maintient chacune des deux équipes dans sa position initiale et toujours séparées par à un point d’écart.

L’ES Zarzis, en déplacement à Sfax, a elle réussi à ramener les trois points de la victoire face au SS Sfaxien (1-2) pour conforter sa place sur le podium avec (22 points), tandis que son adversaire du jour occupe toujours la 9e position avec 12 points au compteur.

El Kalaa Sport, malgré sa défaite sur la pelouse du SC Moknine (2-0), se maintient toujours au pied du podium avec 18 points, tandis que les locaux restent avant-derniers avec 10 points.

La JS Omrane n’a pu ramener qu’un seul point de son déplacement à Ben Arous pour conserver la 5e place avec 16 points, à trois longueurs des banlieusards qui partagent désormais la 9e place avec le SS Sfaxien avec 12 points chacun.

Dans la bataille du milieu du tableau, le dernier mot est revenu au Stade Gabésien qui s’est hissé à la 6e place grâce à sa victoire en déplacement face à l’EM Mahdia (1-0) profitant notamment de la défaite du CS Msaken face à l’AS Djerba (2-1).

Les Gabésiens (15 points) dont c’est l’ascension la plus notable de la journée, devancent désormais les Msaknis (14 points) et les Mahdois (13 points).

L’AS Djerba elle, en dépit de son succès à domicile devant le SC Msaken reste lanterne rouge (9 points).

Dans le match avancé de la poule 1, l’AS Gabès a pris le meilleur sur l’AS Mhamdia (2-1), deux équipes du bas du classement qui se partagent l’avant-dernière place avec 10 points chacune en attendant le reste des matches de la poule prévus dimanche.

Samedi:

Poule 2

A Jerba:

AS Djerba – CS Msaken 2-1

A Sfax:

SS Sfaxien – ES Zarzis 1-2

A Moknine:

SC Moknine – Kalaa sport 2-0

A Mahdia:

EM Mahdia – S Gabésien 0-1

A Hammam-Lif:

CS Hammam-Lif – EGS Gafsa 0-0

A Ben Arous:

S Ben Arous – JS Omrane 0-0

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 29 12

2. CS Hammam Lif 28 12

3. ES Zarzis 22 12

4. El Kalaa Sport 18 12

5. JS Omrane 16 12

6. S.Gabésien 15 12

7. CS Msaken 14 12

8. EM Mahdia 13 12

9. SS Sfaxien 12 12

. SC Ben Arous 12 12

11. SC Moknine 10 12

12. AS Djerba 9 12

Poule 1 :

A Gabès:

AS Gabès – AS Mhamdia 2-1

Classement: Pts J

1. AS Marsa 22 11

. JS Kairouan 22 11

3. ES Rogba 19 11

4. ES Radès 15 11

. CS Korba 15 11

6. Jendouba Sport 14 11

. AS Oued Ellil 14 11

8. ES Jerba 13 11

9. O. Médenine 12 11

10. AS Mhamdia 10 12

. AS Gabès 10 12

12. CS Bembla 9 11

Reste à jouer

Dimanche 5 mars:

A Tataouine:

ES Rogba – AS Marsa

A Kairouan:

JS Kairouan – ES Jerba

A Jendouba (à huis clos):

Jendouba Sport – CS Korba

A Bir Mcherga :

AS Oued Ellil – CS Bembli

A Radès municipal:

ES Radès – CO Médenine