Tunisie : Des coupures d’électricité seront enregistrées, dimanche, dans ces gouvernorats

Des coupures d’électricité seront enregistrées, dimanche, dans certaines délégations de Sousse, Monastir et Sidi Bouzid, et ce, en raison de travaux de maintenance qui seront menés par la Société Tunisienne d’Electricité et de Gaz (STEG). La STEG a précisé, dans un communiqué publié vendredi, que les coupures d’électricité à Sousse seront enregistrées de 8h00 du matin à 13h00, et ce dans les quartiers de Khezama-Est, la zone touristique de l’hôtel Jinane à l’hôtel Marhaba, le Corniche, la route de Tunis, l’avenue Mohamed Karaoui, les immeubles El Hebes, Oued Kharroub et les immeubles du nord.

A Monastir, les coupures seront enregistrées de 8h00 du matin jusqu’au 14h00, au niveau de la zone industrielle, de la Route Sousse-Sahline, de Sahline- Route Sousse, de la ville de Motamar et du nouveau quartier de Motamar . Pour ce qui est de Sidi Bouzid, les coupures (de 7h00 du matin jusqu’au 14h00), concerneront les zones d’El Henia de la délégation de Sidi Bouzid Est, de l’ensemble des délégations de Ouled Haffouz et Saida, ainsi que les zones de Zalaymia, Selta, Zaghmar et Meghila de la délégation de Jelma. L’électricité sera rétablie progressivement, en fonction de l’avancement des travaux de maintenance et sans préavis, a précisé la STEG.