L’Espérance de Tunis et l’US Monastir ont battu respectivement face à l’US Ben Guerdane (1-2) et l’US Tataouine (1-0), dans les deux derniers matches de la 1ère journée play-off du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, disputés jeudi.

En déplacement à Ben Guerdane, les sang et or ont bien entamé cette deuxième phase de la compétition en allant s’imposer face aux locaux par 2 buts à 1.

L’US Ben Guerdane ont été les premiers à ouvrir le score par Ayoub Chaabane (30e) avant qu’Anice Badri n’offre la victoire aux espérantistes grâce à un doublé inscrit à la 43e et 48 minute.

De son côté, l’US Monastir qui recevait l’US Tataouine au stade Ben Jannet, a fait l’essentiel à la 33e minute grâce à une réalisation de Zied Aloui.

A l’issue de cette première journée, Espérantistes et Monastiriens se partagent la tête du classement avec 7 points chacun devant l’Etoile du Sahel (6 points).

Lors des deux premiers matches joués mercredi, la formation étoilée a battu le CS Sfaxien (1-0) tandis que le Club Africain a pris le meilleur sur l’O. Béja (1-0).

Les résultats

Jeudi :

A Monastir:

US Monastir – US Tataouine 1-0

A Ben Guerdane:

US Ben Guerdane – Espérance ST 1-2

Mercredi :

A Radès:

C. Africain – O. Béja 1-0

A Sousse:

Etoile du Sahel – CS Sfaxien 1-0

Equipe PTS J V N D BP BC DIF

1. Espérance ST 7 1 1 0 0 2 1 +1

. US Monastir 7 1 1 0 0 1 0 +1

3. Etoile du Sahel 6 1 1 0 0 1 0 +1

4. C. Africain 4 1 1 0 0 1 0 +1

5. US Ben Guerdane 3 1 0 0 1 1 2 -1

6. US Tataouine 2 1 0 0 1 0 1 -1

. O. Béja 2 1 0 0 1 0 1 -1

8. CS Sfaxien 1 1 0 0 1 0 1 -1