Des pluies éparses et orageuses sont attendues jeudi soir, sur le nord, le centre et localement le sud, annonce l’Institut National de la Météorologie. Ces pluies seront parfois abondantes sur l’extrême nord et le Cap-Bon.

Le temps sera relativement froid. Les températures oscilleront ce soir entre 10°c et 15°c dans les régions côtières et le sud. Elles seront comprises entre 4°c et 9°c dans le reste des régions.

Les vents seront modérés et ensuite relativement forts dès l’apparition de cellules orageuses et la mer sera ondulée.