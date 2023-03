Reçu en audience mardi 28 février 2023 au Palais de Carthage par le président de la République, Kaïs Saïed, le Premier ministre et ministre de l’Intérieur du Qatar, Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdelaziz al-Thani, a souligné la volonté de son pays de financer ou de contribuer à la réalisation de plusieurs projets en Tunisie.

Il s’agit entre autres de la plateforme des marchés de production de Sidi Bouzid et de l’hôpital des enfants de La Manouba, ainsi que la coopération dans le domaine sportif à travers la délocalisation vers la Tunisie d’un stade ultramoderne ayant accueilli la dernière Coupe du monde de football “Qatar FIFA 2022”.

Cité dans un communiqué de la présidence de la République, le chef de l’Etat tunisien a indiqué que bon nombre de projets d’investissement et de développement demeurent encore bloqués et attendent à être exécutés, appelant à ce titre à surmonter au plus vite les obstacles qui entravent leur mise en œuvre.

Saïed et al-Thani ont également saisi cette occasion pour évoquer l’ordre du jour du Conseil des ministres arabes de l’Intérieur qui se tient en Tunisie le 1er mars 2023.

Terrorisme et crime organisé: s’attaquer aux racines du mal

A ce titre, le président de la République a tenu à souligner que les solutions propres à conjurer le crime organisé et le terrorisme doivent s’appuyer sur une approche qui s’attaque aux racines de ces deux fléaux.

Tout en réaffirmant l’importance de l’approche sécuritaire et l’impératif de booster la coopération multilatérale dans ce domaine, le chef de l’Etat a mis en avant le rôle de l’éducation et de la culture en tant que premier et principal rempart contre la montée en puissance de la criminalité et du terrorisme.

Bien plus, il est un devoir impérieux aux Etats d’identifier des solutions concrètes permettant d’améliorer les conditions sociales des jeunes, étant donné qu’ils sont une proie facile pour les réseaux criminels, en raison de leur vacuité intellectuelle et morale et la misère qu’ils endurent, ajoute-t-il.

L’entretien a été aussi l’occasion d’évoquer des questions liées aux relations entre la Tunisie et le Qatar.

A ce titre, le président de la République a félicité les frères du Qatar suite à leur impressionnant exploit dans l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA, affirmant que la performance qatarie dans cet événement mondial de grande envergure constitue sans nul doute un succès pour les Arabes, tous les Arabes.

Tunisiens travaillant au Qatar

Toujours selon la même source, la réunion a également abordé le dossier des Tunisiens travaillant dans divers secteurs au Qatar, dès lors qu’il s’agit des volets-clés de la coopération bilatérale entre les deux pays frères.

Dans ce contexte, Saïed et son hôte ont réaffirmé la volonté commune de renforcer la présence des compétences et des cadres tunisiens au Qatar et de diversifier les domaines de coopération technique et d’échange d’expériences dans plusieurs secteurs entre les deux pays.

Le Premier ministre et ministre de l’Intérieur de l’Etat du Qatar, Cheikh Khalid bin Khalifa bin Abdelaziz Al-Thani est actuellement en visite de travail en Tunisie à la tête d’une délégation officielle comprenant les ministres du Travail et des Affaires étrangères et le secrétaire d’Etat du ministère du Commerce et de l’Industrie du Qatar.