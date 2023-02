La lutte contre les pratiques de monopole et de spéculation et les moyens permettant de faire face à quiconque tente d’affamer le peuple, ont été au centre d’une réunion, lundi, au palais de Carthage, entre le président de la République, Kais Saïed et le ministre de l’Intérieur Taoufik Charfeddine et le directeur général de la Sûreté nationale, Mourad Saïdane.

Cité dans un communiqué de la présidence, Saïed a affirmé ” qu’il est paradoxal que les marchandises soient amoncelées par milliers de tonnes dans des entrepôts alors que l’Etat s’efforce de les importer de l’étranger moyennant des sommes exorbitantes.”

” De nombreux navires chargés de marchandises restent en mer pendant de longue périodes s’étalant sur plusieurs semaines. Le peuple se procure ces marchandises pour être au final doublement sanctionné. Il paye ainsi le prix de ces produits mais aussi et surtout le lourd tribut des pratiques des spéculateurs. “, a déploré le chef de l’Etat.