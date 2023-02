Les joueurs de l’espérance de Tunis, Hamdou El Houni et Ghaylène Chaalali ont été sélectionnés parmi l’équipe type de la deuxième journée de la phase des poules de la Ligue des Champions d’Afrique de football.

Outre les deux joueurs sang et or, la liste a compris le gardien du Zamalek Mohamed Awad, les Algériens Badreddine Souyad (JS Kabylie) et Houssemeddine Mirizag (CR Belouizdad), les Sud-africains Aubrey Modiba et Cassius Mailula de Sundowns, les Marocains du Raja Casablanca Hamza Khabba et Ismail Mokaddem, ainsi que Adam Sylva d’Al Merrikh du Soudan, Thiago Azulao de Petro Atletico.

Chaalali et El Houni ont contribué à la victoire de l’Espérance de Tunis face au CR Belouizdad (0-1), samedi dernier à Alger, permettant au représentant tunisien de s’emparer de la tête du classement du groupe D avec 6 points.