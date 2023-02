Sfax : Lancement du programme associatif “Sauver l’innocence”

Le coup d’envoi a été donné lundi au siège du gouvernorat de Sfax pour le démarrage du programme associatif “Sauver l’innocence” en présence des acteurs opérant dans le domaine de l’enfance de la jeunesse et de la formation.

Financé par l’Organisation Internationale du Travail (ILO) et réalisé par l’Union régionale de l’Industrie du commerce et de l’Artisanat, le programme “Sauver l’innocence” vise l’insertion sociale et professionnelle de 200 enfants âgés entre 12 et 17 ans victimes de décrochage scolaire et qui travaillent dans des métiers pénibles et dangereux.

Le programme concerne aussi 40 mères d’enfants de cette catégorie, 30 entreprises et 10 parmi les employeurs et formateur d’enfants dans les métiers pénibles, a indiqué à la Tap la cheffe du projet Khouloud Triqui en soulignant que le programme a pour objectif de réinsérer les enfants dans la vie active à travers une approche intégrée impliquant structures étatiques, société civile, et organisations professionnelles.