Tunisie : Opérations gratuites de la cataracte à Sfax

Une équipe de médecins spécialistes et de cadres paramédicaux du secteur public ont effectué les 11 et 12 février en cours 70 interventions chirurgicales gratuites pour enlever la cataracte et introduire une lentille intraoculaire au profit de patients du gouvernorat de Sfax, en plus d’opérations similaires sur des malades inscrits sur la liste d’attente.

Dans le cadre d’une caravane sanitaire organiséé à l’hôpital régional de Jebniana, l’équipe médicale a assuré des consultations postopératoires pour un certain nombre de patients.

Cette caravane sanitaire a été organisée à l’initiative du ministère de la santé, en coopération avec la société civile et la direction régionale de la santé de la région, et en partenariat avec Nadi El Bassar.