Désignation des arbitres des rencontres des 16es de finale de la coupe de Tunisie 2022-2023, édition Hedi Chaker, prévues les 12, 15 et 16 février en cours (tous les matchs à 13h30):
Dimanche 12 février:
A Manzel Bourguiba:
SA Manzel Bourguiba – ESH Sousse Arb: Dorsaf Guenouati
A Bousalem:
US Bousalem – Stade Tunisien Arb: Fraj Abdellaoui
A Sousse:
Etoile du Sahel – AS Soliman Arb: Mehrez Melki
A Msaken:
CS Msaken – AS Réjiche Arb: Houssem Boulares
A Kairouan:
CS Chebba – CS Hammam-Lif Arb: Walid Ouni
A Omrane:
JS Omrane – EO Sidi Bouzid Arb: Hamza Abid
A Tozeur:
LPS Tozeur – EGS Gafsa Arb: Ali Mokhtar
A Sfax:
CS Sfaxien – SS Sfaxien Arb: Khalil Trabelsi
A Megrine :
AS Megrine – CA Bizertin Arb: Abdelhamid Badreddine
A Belkalta:
Ghezal Bekalta – ES Bouhajla Arb: Sofien Mansri
A Kasserine:
AS Kasserine – ES Radésienne Arb: Houssem Haj Ali
Bir Bouragba:
CS Hammamet – O Béja Arb: Nabil Hamadi
A Tataouine:
US Tataouine – ES Métlaoui Arb: Nasrallah Jaouadi
Mercredi 15 février
A Radès:
Espérance ST – ES Jerba Arb: Karim Khémiri
A Ben Guerdane:
US Ben Guerdane – US Monastir Arb: Oussama Razgallah
Jeudi 16 février:
A Radès:
Club Africain – EM Mahdia Arb: Khalil Jarii