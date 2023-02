La Tunisienne Ons Jabeur a déclaré forfait pour les tournois de Doha et de Dubai de tennis afin de subir une petite intervention chirurgicale.

“Afin de prendre soin de ma situation sanitaire, mon équipe médicale a décidé que j’avais besoin d’une intervention chirurgicale mineure pour pouvoir revenir sur les courts en meilleure forme. Je vais devoir me retirer des tournois de Doha et Dubaï et cela me brise le cœur.

Je voudrais l’excuser auprès de tous les fans du Moyen-Orient qui ont attendu ces tournois. Je leur promets que je reviendrai plus forte et en meilleure santé”, a écrit la tenniswoman tunisienne sur sa page officielle facebook.

La N.3 mondiale, annoncée aux Opens de Doha et de Dubai, trainait une blessure depuis sa dernière participation à l’Open d’Australie, fin janvier dernier, où elle fut éliminée au 2e tour par la Tchèque Marketa Vondrouzova 1-6, 7-5, 1-6.

Cette élimination lui a coûté la deuxième place mondiale cédée à la Biélorusse Aryna Sabalenka, victorieuse du tournoi australien.