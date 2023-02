Kébili : Caravane de santé pluridisciplinaire dans la délégation de Jemna

A l’initiative de l’association caritative ” ITHAR ” à Jemna dans la délégation de Kébili Sud et en partenariat avec plusieurs associations de la société civile et de l’organisation des Scouts tunisiens, une caravane de santé pluridisciplinaire a été organisée ce dimanche matin pour assurer plus de 600 consultations gratuites dans une dizaine de spécialités au profit des malades de la région et des villages avoisinants.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le président de l’association, Salah Khammar a souligné que cette initiative vise à rapprocher les soins de santé des habitants de la région afin de leur faire bénéficier de consultations gratuites dans des spécialités médicales indisponibles dans le gouvernorat.

Selon le responsable, les personnes dont l’état de santé nécessite un suivi seront orientées vers les hôpitaux régionaux outre la distribution des médicaments et de lunettes de vue aux enfants grâce au soutien d’une association koweitienne.