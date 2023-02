Angleterre (22e journée) : le choc Tottenham- Manchester City à l’affiche

L’Europe du football aura le regard tourné ce week-end vers l’affiche entre Tottenham et Manchester City, deux gros poissons de Premier League aux objectifs élevés.

Opposés en clôture de la 22e journée de Premier League, dimanche après midi, Tottenham et Manchester City n’ont pas le droit à l’erreur dans la course à la Ligue des champions, pour l’un, et au titre pour l’autre.

Les Spurs, cinquièmes avec 36 points et peut-être perturbés par la récente opération chirurgicale de leur entraîneur Antonio Conte, n’ont qu’une longueur de retard sur Manchester United (4e) et Newcastle (3e), mais aussi un match en plus. De leur côté, les Red Devils et les Magpies ont l’avantage de jouer à domicile, samedi, contre des adversaires abordables, respectivement Crystal Palace et West Ham.

Pour City, la situation est assez similaire dans sa course-poursuite derrière Arsenal, premier avec 50 points. Relégués à cinq unités alors qu’ils ont joué un match de plus, les Mancuniens observeront le déplacement des Gunners chez l’avant-dernier, Everton, samedi, pour le premier match sur le banc de Sean Dyche, qui a remplacé Frank Lampard.

La journée débutera avec un derby Chelsea-Fulham, vendredi soir. Les Blues, dixièmes avec 29 points, tenteront d’enclencher une série positive après leur victoire 1-0 contre Palace et le nul 0-0 à Liverpool, ainsi que leurs folles dépenses pendant le mercato d’hiver.

Le programme:

Vendredi 3 février:

Chelsea – Fulham

Samedi 4 février:

Everton – Arsenal

Aston Villa – Leicester

Brentford – Southampton

Manchester United – Crystal Palace

Brighton – Bournemouth

Wolverhampton – Liverpool

Newcastle – West Ham

Dimanche 5 février :

Nottingham Forest – Leeds United

Tottenham – Manchester City