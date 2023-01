Les médecins du secteur privé appellent à une couverture sanitaire globale pour tous les tunisiens

Les médecins du secteur privé participant aux travaux du 13e congrès électif du syndicat tunisien des médecins de libre pratique qui se poursuivent vendredi et samedi à Hammamet ont appelé à une couverture sanitaire globale pour tous les tunisiens et à faire bénéficier le tiers restant des tunisiens (titulaires de la carte de soins blanches et rouges) de la prise en charge par la CNAM.

Le président du syndicat Samir Chtourou a déclaré à la TAP que les congressistes ont appelé à la nécessite d’élargir la prise en charge des soins par la CNAM afin d’englober toutes les catégories sociales et de résoudre les problématiques du secteur de la santé en Tunisie.

Dans ce contexte, il a souligné l’importance d’un partenariat efficace entre les secteurs publics et privés dans le cadre d’un élan de solidarité, soulignant que la Tunisie a besoin aujourd’hui de nouvelles législations permettant la protection des médecins et patients pour mettre fin aux violences exercées contre le personnel de la santé, outre la révision des lois actuellement en vigueur et qui datent de plus de 40 ans.

Chtourou a affirmé que les conflits périodiques entre les médecins de libre pratique et la CNAM sont liés essentiellement aux difficultés financières de la caisse qui ont causé la détérioration de ses services et de la couverture sanitaire en général, selon ses propos.

Le président du syndicat des médecins du secteur privé a précisé que les tarifs des consultations n’ont pas augmenté, expliquant qu’ils ont été fixés par l’ordre des médecins comme suit: entre 35 et 45 dinars pour les médecins généralistes et entre 50 et 70 dinars pour les médecins spécialistes, ente 55 et 85 dinars pour les psychiatres et neurologues.