Le froid persiste samedi et les températures varieront, la nuit, entre 5 et 10 degrés C et se situeront à 1 degré C sur les hauteurs.

Des pluies éparses et orageuses se poursuivent sur le nord et le centre-ouest et seront, localement, intenses sur l’extrême nord-ouest, avec possibilité de chutes de neige sur les hauteurs ouest et formation du verglas en fin de nuit. Ciel dégagé sur le reste des régions.

Un vent fort soufflera prés des côtes. La mer sera agitée à très agitée et la vigilance est requise pour les activités de navigation et de pêche.