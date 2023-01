Jendouba-Législatives : La lutte contre la corruption au cœur des programmes des candidats

La promotion du secteur de la santé et la lutte contre la corruption parmi les principaux axes des programmes électoraux des deux candidats pour la circonscription de Jendouba pour le second tour des législatives prévues le 29 janvier prochain.

Les candidats Hatem Houaoui et Hassène Ayadi s’engagent mutuellement à lutter contre la corruption et trouver les solutions pour débloquer les projets en suspens à l’instar de la finalisation des travaux de l’autoroute Bousalem -Hammam Bourguiba et le réaménagement de la zone industrielle.

Les deux candidats ont mis l’accent aussi sur la nécessité de la promotion de la santé et l’amélioration de son infrastructure en vue d’assurer la justice sociale et la qualité des services proposés en plus de trouver les solutions aux problèmes de la gestion des ressources hydrauliques.