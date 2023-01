Le temps sera froid, cette nuit, les maximales varieront entre 2 et 7 degrés dans les régions intérieures et entre 7 et 12 degrés près des côtes, a fait savoir vendredi, l’institut national de la météorologie.

Des pluies éparses et orageuses sont attendues sur le nord et le centre-ouest. Ces pluies seront localement intenses sur l’extrême nord-ouest avec des chutes de neige sur les hauteurs. Des nuages passagers seront enregistrés sur le reste des régions.

Un vent fort se poursuit près des côtes et sur le sud. La mer sera très agitée et la vigilance est requise pour les activités de navigation et de pêche.