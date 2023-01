Tataouine-Législatives : Faire de la région un pôle sanitaire et touristique, axe principal des programmes électoraux des candidats

Les deux candidats de la circonscription Remada-Dehiba, Bechir Bouchnak (847 voix) et Mokhtar Abdelmoulah (537 voix), sont en lice au second tour des élections législatives prévu le 29 janvier pour briguer un siège dans la prochaine Assemblée des représentants du Peuple (ARP).

Le candidat Bechir Bouchnak, âgé de 48 ans, a axé son programme électoral sur le soutien de la femme rurale à travers l’allocation de fonds en vue de promouvoir le quotidien de cette catégorie.

Il s’engage également au développement du secteur de la santé, évoquant la possibilité de la réalisation d’un hôpital militaire qui couvre les besoins des délégations de Remada et Dehiba.

De son côté, le candidat Mokhtar Abdelmoulah, âgé de 40 ans, a souligné l’importance de donner aux jeunes toutes leurs chances de participer, d’assumer leurs responsabilités et d’exercer leurs droits au travail en vue de leur assurer plus de dignité et de créativité dans tous les domaines de la vie quotidienne, mettant l’accent sur le potentiel touristique des délégations de “Dehiba et Remada”.