Farouk Bouasker exclut tout report du second tour des Législatives en raison de la météo

Le président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), Farouk Bouasker, a exclu, jeudi, tout report du second tour des législatives pour la circonscription électorale de Tabarka/Ain Drahem suite aux conditions météorologiques.

Il a précisé que les conditions climatiques ne sont pas classées dans la catégorie de danger imminent ou de force majeure.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Bouasker a indiqué que les conditions de la météo ne peuvent empêcher la tenue du second tour des législatives.

Le président de l’ISIE a souligné que la date légale des élections est maintenue le 29 janvier et ce, après avoir pris connaissance des préparatifs entamés par l’instance régionale des élections et la promptitude de toutes les institutions et structures concernées par le processus de vote.

” L’instance est prête, d’un point de vue logistique et technique, pour l’organisation du second tour, avec le concours des institutions militaire et sécuritaire “, a-t-il encore souligné.

Le report des élections requiert une décision basée sur la loi électorale, a-t-il rappelé, précisant que seul le conseil de l’ISIE est habilité à prendre une telle décision.