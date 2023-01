Siliana-Législatives : Poursuite de la campagne électorale dans la circonscription Rouhia-Makther-Kesra

Les deux candidats pour la circonscription Rouhia-Makther-Kesra ont effectué mercredi une campagne de communication directe pour faire connaitre leurs programmes électoraux auprès des citoyens.

Dans son programme, le candidat Chahid Ourabi s’est engagé à appuyer les jeunes désireux d’entreprendre dans le tourisme écologique par l’ouverture de lignes de financement. Directeur de la maison des jeunes El Ayoun, Ourabi a mis l’accent sur la nécessité de créer un centre de formation professionnelle pour les jeunes décrocheurs de la région en plus de débloquer le projet de la route reliant Makther-Hbabsia-Rouhia et la route reliant Jemilat-Kesra.

De son côté, le candidat Mohamed Hedi Allani, professeur d’enseignement secondaire et SG du syndicat de l’enseignement secondaire à Makther, s’est engagé à œuvrer pour débloquer le projet de réalisation de l’hôpital régional de Makther initié depuis 2012 en plus d’inciter à la création d’un complexe touristique à Kesra en plus de reformer le secteur agricole et distribuer les terres domaniales aux petits agriculteurs.