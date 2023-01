L’Etoile du Sahel a assuré définitivement sa qualification à la phase play-off, après sa victoire face au CS Sfaxien, dans le clasico de la 10e journée de la Ligue 1 du football professionnel, disputée mercredi, et qui a vu le CA Bizertin se propulser à la 3e place de la poule 1.

La 10e journée disputée entièrement mercredi a été marquée par la distribution de cinq cartons rouges dont deux lors du derby tunisois EST-ST et deux autres dans le clasico CSS-ESS, et par l’arrêt du match AS Soliman-C.Africain suite à l’annulation d’un but pour les locaux par l’arbitre Nidhal Letaief, pour reprendre après un quart d’heure.

Dans le choc de cette journée, l’Etoile du Sahel, leader de la poule 1, s’est imposée grâce à un but de Vinny Bongonga à la 36e, décrochant une précieuse victoire qui lui permet, avec 25 points, d’assurer définitivement une place aux play-offs, quelque soient les résultats des quatre journées restantes.

Sa mission consistera désormais à conserver la première place qui lui permettra d’aborder la prochaine phase avec 4 points de bonus.

De son côté, le CS Sfaxien se retrouve à la 4e place avec 11 points partagés avec l’US Tataouine.

La rencontre a enregistré l’expulsion de Zineddine Boutmène côté étoilé et de Mohamed Aziz Sayhi côté sfaxien.

Dans le petit derby de la capitale, joué à Radès, l’Espérance de Tunis, dauphin, a disposé de son voisin grâce à Mohamed Ali Ben Romdhane (33e sur penalty) et Riyad Benayad (80e).

A la faveur de ce succès, les sang et or confortent leur deuxième place du podium avec 21 points, tandis que les stadistes réduits à 10 puis à 9 suite à l ‘expulsion de Haythem Jouini 34 et Hamza Khadhraoui (48), chutent à la 6e place avec 10 points partagés avec l’ES Hammam-Sousse.

C’est le CA Bizertin qui profite de la défaite des Sfaxiens et notamment de leur victoire en déplacement à Hammam-Sousse (0-1) signée Yassine Kchok (90+1 sp) pour se propulser à la 3e place du podium avec 12 points au compteur.

Les Bizertins qui confortent leurs chances de qualification aux play-offs, restent néanmoins sous la pression de pas moins de quatre équipes qui suivent avec 1 ou 2 points d’écart seulement.

L’US Tataouine a réussi également un bonne opération en remportant son match à domicile face au dernier de la poule, le CS Chebba (1-0). Grâce à cette victoire intervenue en fin de match grâce à un but de Alaa Guesmi (89), l’équipe du sud s’éloigne du bas du tableau pour s’installer à la 4e place partagée avec le CS Sfaxien et se relancer dans la course pour les play-offs.

Dans la poule 2, l’US Monastir a conforté son leadership après sa victoire au stade Ben Jannet face à l’ES Metlaoui grâce à un but de Mohamed Saghraoui (45).

Avec 19 points en tête du classement, les usémistes sont très proches des play-offs, tandis que leur adversaire du jour occupent toujours la 6e position avec 9 points.

L’US Ben Guerdane, dauphin, a profité elle aussi de son avantage du terrain pour s’imposer devant l’AS Réjiche, dernier, grâce à Rafik Kamerji (39 sp), meilleur buteur de la Ligue 1 cette saison avec 8 buts.

Un succès qui permet aux Ben Guerdanais de se maintenir à une longueur du leader (18 pts) et qui complique davantage la tache de leur adversaire qui encaisse son 6e revers de la saison (6 pts).

L’O.Béja a, pour sa part, aligné son sixième succès de suite en allant s’imposer devant l’O.Sidi Bouzid grâce à deux réalisations de Ousmane Coumbassa (57) et Oussema Bouguerra (76), pour consolider sa troisième place sur le podium avec 17 points.

La formation de Sidi Bouzid dont c’est la 6e défaite de la saison, reste elle avant-dernière avec 8e points, à deux longueurs d’avance sur la lanterne rouge.

Dans la lutte pour la quatrième place, le Club Africain a pris le meilleur en déplacement sur son concurrent direct, l’AS Soliman, grâce à un but de Chiheb Labidi (25), au cours d’un match marqué par des protestations des dirigeants de l’équipe locale contre l’arbitre Nidhal Letaief qui a annulé un but d’égalisation.

A la faveur de ce cette victoire, les clubistes s’emparent de la 4e place, dernière qualificative pour les play-offs, avec 14 points, à 2 longueurs de leur adversaire du jour, 5e.