Sfax-Législatives : L’amélioration de l’infrastructure, parmi les axes soulevés par les candidats de la circonscription Menzel Chaker

Le Développement du secteur agricole et l’amélioration de l’infrastructure sont parmi les principaux axes développés dans les programmes électoraux des deux candidats de la circonscription Menzel Chaker (Sfax 1) concernés par le second tour des législatives Mohamed El Euchi et Hassan Jarboui.

Pour le candidat, Mohamed El Euchi directeur d’une école primaire en plus d’être à la tête de la municipalité Ennour à Menzel Chaker, l’amélioration du secteur agricole reste parmi ses priorités à travers la création de zones irriguées, la régularisation des terres domaniales agricoles et la mise en place d’un marché des olives dans la région, outre l’approvisionnement en eau potable dans les zones rurales.

De son côté, le candidat pour la même circonscription Hassan Jarboui, a souligné qu’il œuvrera pour le renforcement d’une économie sociale et solidaire basée sur la répartition équitable de la richesse et la discrimination positive territoriale. Il a aussi mis l’accent dans son programme sur la nécessité de l’amélioration des infrastructures éducative et routière dans la région.