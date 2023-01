Siliana-Législatives : Les deux candidats pour l’accélération du projet de construction de l’hôpital de Makthar

Les deux candidats au deuxième tour des législatives (Siliana/Circonscription électorale Rouhia-Makthar-Kesra) ont insisté sur l’importance d’accélérer le projet de construction de l’hôpital régional de Makthar et d’améliorer l’accessibilité aux soins de santé pour les habitants de la région.

Les deux candidats sont Chahid Arabi (42 ans), directeur de Maison de jeunes, et Mohamed Hedi Allani (53 ans), enseignant du secondaire, syndicaliste et activiste de la société civile. Au premier tour, Arabi a obtenu 1672 voix et Allani 1382 voix.

La circonscription électorale Rouhia-Makthar-Kesra compte 49 414 électeurs inscrits.

Mohamed Hedi Allani a souligné, dans une déclaration à l’agence TAP, l’impératif de réhabiliter les infrastructures des délégations du sud du gouvernorat qui sont “en mauvais état”. Il a insisté, aussi, sur l’importance de développer le réseau routier pour désenclaver certaines localités et de rechercher des solutions aux problèmes des groupements hydrauliques afin d’éviter les coupures répétées de l’eau potable.

Il a, en outre, parlé du projet du Musée national dans la région “dont la création a été décidée en 2016” et insisté sur l’impératif de doter le commissariat régional du tourisme de Siliana des ressources humaines nécessaires.

Pour sa part, le candidat Chahid Arabi a parlé de développer le tourisme écologique et de montagne et de valoriser et promouvoir les sites archéologiques de la région.

Il a, aussi, promis d’œuvrer à mettre en place des centres de loisirs et de colonies de vacances ainsi que des camps pour les stages sportifs.

Il propose, également, de créer une “carte jeunes” qui permettra aux diplômés de l’enseignement supérieur de bénéficier de la gratuité des soins et de se déplacer à petits prix.

Chahid Arabi s’engage, en outre, à œuvrer pour l’ouverture de lignes de crédit pour encourager les jeunes entrepreneurs et la création de centres de formation professionnelle afin de lutter contre le décrochage scolaire.