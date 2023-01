La direction régionale de l’équipement et de l’habitat de Jendouba s’est mobilisée pour déneiger les routes principales dans la région à la suite des chutes de neige dans la ville de Aïn Draham et ses périphériques (Tbaynia, Babbouche et Béni M’tir). Il s’agit de fluidifier la circulation pour les usagers de la route.

L’opération du déneigement et de l’ouverture des routes continue à un rythme avancé, sur la route nationale n°17 du Point kilométrique (PK) 19 au PK 32 au niveau des régions de Aïn Draham, Babbouche et Fernana, la route nationale n°11 du PK 157 au PK 171 au niveau de Tbaynia, Aïn Draham et Babbouche et la route nationale n°65 entre Jentoura passant par Béni M’tir jusqu’à l’intersection avec la route nationale n°17.

Plusieurs équipements ont été mobilisés pour débarrasser la neige sur les routes dont 4 tractopelles, 3 camions de déneigement et 1 épandeur de sel.

Le département ministériel a souligné la disposition de ses services centraux et régionaux d’intervenir avec les équipements, les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires pour soutenir la région en cas de besoin.

Il appelle tous les usagers de la route à faire preuve de la vigilance et à respecter les signalisations de la circulation, afin de préserver leur sécurité.