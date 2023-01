La Tunisie en avant appelle à faire avancer le processus du 25 juillet

Le mouvement “La Tunisie en avant” a fait part de son refus de s’engager dans les manifestations du 14 janvier ainsi que dans les tentatives “désespérées” visant à ramener au pouvoir un système “rejeté par le peuple”.

Dans une déclaration, publiée, vendredi, à l’occasion de la 11e commémoration de la Révolution, le parti a appelé à faire avancer le processus du 25 juillet et à rompre définitivement avec les anciens régimes.

Il a invité le président de la République à s’adresser aux Tunisiens pour expliquer les raisons de “la perturbation de la phase transitoire” que traverse le pays et donner, par la même occasion, les grandes lignes d’un projet économique et social dont le but est de “bâtir la Tunisie de demain”.

Le parti a, par ailleurs, réclamé de modifier la composition du gouvernement en place qui est, selon lui, dans l’incapacité de faire sortir le pays de la crise économique et sociale qu’il traverse.

“La Tunisie en avant” a, en outre, souligné la nécessité de s’ouvrir aux forces politiques et sociales qui soutiennent le processus du 25 juillet, mettant l’accent sur la nécessité de poursuivre les élections législatives du 17 décembre 2022 pour mettre en place un Parlement qui adoptera des lois à même de faire avancer le processus du 25 juillet.

Il a, dans ce contexte, exhorté les forces nationales qui refusent “un retour au passé” à former un front qui accélère l’élaboration de programmes économiques et sociaux dont l’objectif est d’assurer la sécurité alimentaire, de mettre en place un haut Conseil pour les eaux et de lutter contre la pauvreté.