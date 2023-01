Résultats des rencontres de la 11e journée du championnat de la Ligue 2 du football professionnel (Poule B), disputées dimanche :

Dimanche :

Poule B

SC Ben Arous – CS Msaken 2-1

JS Omrane – EM Mahdia 1-2

SS Sfaxien – Stade Gabésien 2-2

ES Zarzis – Kalaa Sport 2-0

EGS Gafsa – SC Moknine 4-1

CS Hammam-Lif – AS Djerba 2-0

Classement Pts J

1. EGS Gafsa 28 11

2. CS Hammam Lif 27 11

3. ES Zarzis 19 11

4. El Kalaa Sport 18 11

5. JS Omrane 15 11

6. CS Msaken 14 11

7. EM Mahdia 13 11

8. SS Sfaxien 12 11

. S.Gabésien 12 11

10. SC Ben Arous 11 11

11. SC Moknine 7 11

12. AS Djerba 6 11

Déjà joués

Samedi :

Poule A

ES Jerba – Jendouba Sport 1-0

AS Gabès – ES Radès 0-0

CS Bembla – AS Marsa 1-2

JS Kairouan – O. Médenine 2-0

AS Mhamdia – ES Rogba 0-2

AS Oued Ellil – CS Korba 0-0

Classement: Pts J

1. AS Marsa 22 11

. JS Kairouan 22 11

3. ES Rogba 19 11

4. ES Radès 15 11

. CS Korba 15 11

6. Jendouba Sport 14 11

. AS Oued Ellil 14 11

8. ES Jerba 13 11

9. O. Médenine 12 11

10. AS Mhamdia 10 11

11. CS Bembla 9 11

12. AS Gabès 7 11