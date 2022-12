Voicie la deuxième partie de la rétrospective des principaux évènements sportifs de l’année 2022 :

J U I L L E T

1er juillet :

Jeux méditerranéens Oran-2022 – la judokate tunisienne Nihel Cheikhrouhou décroche la médaille d’argent des +78 kg, après sa défaite en finale devant la Turque Keira Sait.

En Haltérophilie, le Tunisien Amine Bouhejba (-61 kg) remporte deux médailles de bronze à l’arraché (116 kg) et à l’épaulé-jeté (150 kg)

2 Juillet :

Jeux méditerranéens Oran-2022 – l’haltérophile Ghofrane Belkhir décroche la médaille d’or des 59 kg en soulevant 115 kg à l’épaulé-jeté.

De son coté, Karem Ben Hnia remporte l’or des 73 kg à l’épreuve de l’épaulé-jeté et le bronze de l’arraché

Au tournoi de handball, la sélection tunisienne sort du premier tour après sa défaite devant la Serbie 29-35, lors de la 4e journée du premier tour (groupe B).

Tennis – Malek Jaziri sacré en double lors du Challenger de Cali (Colombie) en compagnie de l’Espagnol Menendez en s’imposant en finale face au duo formé par les Américains Evan Zhu et Keegan Smith 2-0 (7-5, 6-4).

3 Juillet :

Tennis – Ons Jabeur se qualifie en quart de finale du Tournoi de Wimbledon aux dépens de la Belge Elise Mertens 7-6, 6-4.

4 Juillet :

Jeux méditerranéens Oran-2022 (Handball dames) – la sélection féminine tunisienne termine à la 6e place après sa défaite en match de classement devant la Turquie 29-35.

De son côté, la sélection masculine s’est classée 5e après sa victoire face à l’Algérie 39-35.

5 Juillet :

Tennis – Ons Jabeur se qualifie en demi-finale du tournoi de Wimbledon aux dépens de la Tchèque Marie Bouzkova 3-6, 6-1, 6-1.

Jeux Méditerranéens Oran-2022 : la Tunisie termine sa participation à la 10e place au tableau des médailles avec un total de 27 médailles (6 or, 8 argent et 13 bronze).

7 Juillet :

Tennis – Ons Jabeur se qualifie en finale du tournoi de Wimbledon aux dépens de l’Allemande Tatiana Maria 6-2, 3-6, 6-1.

9 Juillet :

Tennis – Ons Jabeur s’incline en finale devant la Kazakhe Elena Ribakina 3-6, 6-2, 6-2 et se voit privée de son premier titre en Grand Chelem.

15 Juillet :

Handball – CAN-2022 en Egypte : Le sept national se qualifie en demi-finale en battant la RD Congo 39-34 ap.

18 Juillet :

Handball – CAN-2022 en Egypte : Le sept national termine à la 4e place après sa défaite en match de classement devant le Maroc 24-28.

23 Juillet :

Athlétisme – Championnat arabe à Oran : les athlètes tunisiens décrochent trois médailles de bronze.

A O U T

4 août :

Tennis – Ons Jabeur s’incline en quart de finale du tournoi de San José, en Californie, en s’inclinant devant la Russe Veronika Kudermetova 7-6, 6-2.

11 août :

Tennis – Ons Jabeur déclare forfait au 2e tour du tournoi de Toronto au Canada, sur blessure.

18 août :

Jeux Islamiques (Turquie) : la Tunisie termine à la 31e place avec 7 médailles (1 argent et 6 bronze).

22 août :

Volley-ball – CAN U21 : la sélection tunisienne s’incline en finale, à Radès, devant l’Egypte 3-1 (25-17, 25-22, 25-21, 25-23).

25 août :

Natation – Championnats d’Afrique, à Radès (du 20 au 25 août) : la Tunisie remporte 2 médailles d’or par Ahmed Jaouadi (400m et 1500m) ainsi que 6 argent et 12 bronze.

27 août :

Volley-ball – Mondial-2022 en Pologne et Slovénie : 1ère journée (Gr A): La Tunisie bat le Porto Rico 3-0

28 août :

Handball – Championnat d’Afrique juniors (au Rwanda) : la Tunisie termine 3e après avoir battu l’Angola 24,22 en match de classement. Le titre est revenu à l’Egypte, vainqueur de l’Algérie 35-15.

29 août :

Volley-ball – Mondial-2022 en Pologne et Slovénie : 2e journée (Gr A): La Tunisie s’incline devant l’Ukraine 0-3

30 août :

Basket-ball – La fédération tunisienne met fin au contrat du sélectionneur national Dirk Bauermann après les mauvais résultats du cinq national lors des qualifications à la coupe du monde 2023.

S E P T E M B R E

1 septembre :

Volley-ball – Mondial-2022 en Pologne et Slovénie : La Tunisie se qualifie pour les quarts de finale.

Football – Coupe arabe U17 (quarts de finales) : la Tunisie s’incline devant l’Algérie aux tirs au but (1-3).

3 septembre :

Tennis – Challenger de Toulouse : Malek Jaziri remporte le titre en double en compagnie du Francais Maxime Janvier.

6 septembre :

Tennis – US Open : Ons Jabeur se qualifie pour la première fois de sa carrière en demi-finale en battant l’Australienne Alia Tomlianovic 2-0 (6-4, 7-6).

9 septembre :

Tennis – US Open : Ons Jabeur se qualifie en finale aux dépens de la Francaise Caroline Garcia 2-0 (6-1, 6-3).

10 septembre :

Football – Coupe de Tunisie (édition Farhat Hached) : Le CS Sfaxien remporte le titre pour la 7e fois de son histoire et la 2e de suite, en battant l’AS Marsa 2-0.

Tennis – US Open : Ons Jabeur s’incline en finale devant la Polonaise Iga Swiateck 0-2, et s’assure la deuxième place mondiale du classement WTA, pour la première fois de sa carrière.

11 septembre :

Volley-ball – Championnat d’Afrique U19 : la Tunisie termine à la 4e place, après sa défaite en match de classement devant le Camroun 1-3.

12 septembre :

Karaté – Championnat nord-africain : la sélection tunisienne termine à la 3e place avec 40 médailles (8 or, 10 argent et 22 bronze).

13 septembre :

Basket – Le Turc Erman Kunter désigné sélectionneur de la Tunisie pour trois ans.

22 septembre :

Football – Mondial-2022 (Préparation) à Croissy-Sur-Seine : le onze national bat les Comores en amical 1-0.

Handball – Coupe arabe des clubs champions et vainqueurs de coupe, à Hammamet : L’Espérance de Tunis se qualifie en finale aux dépens du C.Africain 28-22.

26 septembre :

Aviron de plage – Championnats du monde d’aviron de la plage, au Portugal: La jeune championne Hela Belhaj Mohamed, remporte la médaille d’Or en Solo Junior dame (CJW1x).

27 septembre :

Handball – Coupe arabe des clubs champions et vainqueurs de coupe : l’Espérance de Tunis remporte le titre aux dépens de Zamalek d’Egypte 29-28 ap.

Football – Mondial-2022 (préparation): la Tunisie concède une lourde défaite en amical face au Brésil (1-5), au Parc des Peinces, à Paris.

29 septembre :

Football – Le CS Chebba annonce son retour en Ligue 1 après la décision du TAS.

O C T O B R E

6 octobre :

Tennis – Open des Jasmins, à Monastir : Ons Jabeur bat la Russe Evgenya Rodina 6-1, 6-3 et passe en quarts de finale.

7 octobre :

Tennis – Open des Jasmins, à Monastir : Ons Jabeur s’incline en quarts de finale devant l’Américaine Claire Liu 1-2 (3-6, 6-4, 4-6).

9 octobre :

Taekwondo – La Tunisie remporte la 8e édition du championnat arabe de taekwondo militaire, organisé à Radès, après avoir décroché 4 médailles d’or, 2 argent et 1 bronze.

Tennis – Open des Jasmins, à Monastir : La Belge Elize Martinez remporte le titre en battant en finale la Francaise Alize Cornet 6-2, 6-0.

Handball – Championnat d’Afrique des clubs champions : l’Espérance de Tunis remporte le titre en battant en finale Zamalek d’Egypte 28-24.

10 octobre :

Taekwondo – Mohamed Khalil Jendoubi se hisse à la troisième placeau classement mondial des meilleurs joueurs (-58 kg).

16 octobre :

Aviron – Championnat du monde d’aviron de plage (Pays de Galle): la Tunisie décroche deux médailles d’or grâce à Héla Belhaj Mohamed (solo junior dames) et Mohamed Rayane Hafsa (solo juniors hommes).

23 octobre :

Taekwondo – Grand Prix de Manchester : Mohamed Khalil Jendoubi remporte la médaille d’argent des -58 kg.

29 octobre :

Halthérophilie – Championnats d’Afrique en Egypte : La Tunisienne Souhir Khemiri (55 kg) remporte trois médailles d’argent.

N O V E M B R E

1er novembre :

Tennis – WTA Finals (du 31 ocotbre au 7 novembre au Texas) : Ons Jabeur s’incline lors de la première journée face à la Biélorusse Aryna Sabalenka 3-6, 7-6, 7-5, puis bat l’Américaine Jessica Pegula 1-6, 6-3, 6-3, mais rate la qualification en 1/2 finale après sa défaite devant la Grecque Maria Sakkari 2-6, 3-6.

13 novembre :

Baseball – Championnat du monde au Mexique : la sélection tunisienne de baseball 5 termine à la 6e place sur 12 pays participants.

14 novembre :

Football – La fédération tunisienne de football annonce la liste des 26 joueurs qui disputeront la phase finale de la coupe du monde Qatar-2022.

17 novembre :

Football – La Tunisie bat l’Iran 2-0 (à Dammam), en match amical préparatif pour la coupe du monde 2022. Buts de Naim Sliti (85) et Ali Abdi (90).

20 novembre :

Taekwondo – Championnats du monde au Mexique (14 au 20 novembre) : Les Tunisiens Firas Gattoussi (-74 kg) et Mohamed Khalil Jendoubi (-58 kg) remportent la médaille de bronze de leur catégorie respective.

22 novembre :

Football – Coupe du monde Qatar-2022 (1ère journée/GrD) : la Tunisie fait match nul avec le Danemark (0-0).

26 novembre :

Football – Coupe du monde Qatar-2022 (2e journée/GrD) : la Tunisie s’incline devant l’Australie 0-1. But de Mitchell Duke (23e).

30 novembre :

Football – Coupe du monde Qatar-2022 (3e journée/GrD) : la Tunisie bat la France 1-0. But de Wahbi Khazri (58).

D E C E M B R E

2 décembre :

Football – Wahbi Khazri annonce sa retraite internationale.

Tennis – Ons Jabeur remporte le prix de Championne de la Paix 2022 dans le cadre de la 13e édition du Forum international ” Peace and Sport “.

10 décembre :

Taekwondo – Grand prix de Ryad : Khalil Jendoubi remporte la médaille d’argent des -58 kg après sa défaite en finale devant le Coréen Jon Jang.

16 décembre :

Haltérophilie – Championnats du monde à Bogota : Aymen Becha (109 kg) remporte la médaille de bronze à l’arraché (175 kg).

18 décembre :

Aviron – Championnat d’Afrique, en Egypte : La sélection tunisienne termine troisième derrière l’Algérie et l’Egypte, avec un total de 11 médailles (3 or, 5 argent et 3 bronze).

21 décembre :

Référendum de l’agence TAP – Khalil Jendoubi et Ons Jabeur élus meilleurs sportifs de l’année 2022 et Aissa Laidouni meilleur footballeur. En handisport, le titre de meilleurs sportifs paralympiques est revenu à Walid Ktila (hommes) et Raouaa Tlili (dames).

24 décembre :

Para-athlétisme – Meeting d’Oman (21-26 déc) : Mohamed Farhat Chida remporte la médaille d’or du 400 m et la médaille d’argent du saut en longueur mixte, tandis que Rouay Jebabli décroche la médaille d’or du 1500 m.

26 décembre :

Cyclisme : Championnats arabe de cyclisme combiné, aux Emirats Arabes Unis: Maher Habbouria remporte la médaille d’or du mountain bike seniors.