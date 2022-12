Rétrospective sportive 2022 : la Tunisie au Mondial, la palme à l’Espérance et l’US Monastir et à Ons Jabeur

Plusieurs évènements liés à des exploits et à de bonnes performances ont marqué la scène sportive nationale au cours de l’année 2022 que ce soit au niveau des sports collectifs ou individuels.

L’évènement majeur qui a marqué le sport national cette année est la participation de la sélection tunisienne de football au mondial 2022 au Qatar. Il s’agissait de la 6e coupe du monde pour la Tunisie au cours de laquelle le onze national a fait match nul avec le Danemark (0-0), concédé une défaite devant l’Australie (0-1) et remporté une victoire face à la France (1-0). Un bilan qui n’a pas été à la hauteur des objectifs tracés, soit une première qualification au second tour, mais qui a valu au joueur Issa Laidouni le titre de meilleur footballeur de l’année lors du référendum annuel de l’agence Tunis Afrique Presse (TAP).

L’année 2022 a également enregistré le sacre de l’Espérance de Tunis au Championnat arabe et au Championnat d’Afrique des clubs de handball aux dépens de Zamalek d’Egypte, tandis que l’US Monastir a remporté la Coupe d’Afrique des clubs de basket-ball.

En ce qui concerne les sports individuels, la tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a été incontestablement la sportive la plus en vue cette année après avoir remporté le Masters de Madrid (1000 points) et le tournoi de Berlin (500 points) et atteint quatre finales dont deux de Grand Chelem (Wimbledon et US Open). Des exploits qui lui ont permis de se hisser à la deuxième place du classement mondial WTA, et devenir la première joueuse tunisienne, arabe et africaine la mieux classée.

Et pour couronner sa saison, Jabeur a été plébiscitée de nouveau meilleure sportive tunisienne de l’année lors du référendum de l’agence TAP, pour la cinquième fois de suite.

De son côté, le champion olympique tunisien de taekwondo, Mohamed Khalil Jendoubi s’est illustré au cours de l’année 2022 grâce sa médaille de bronze au championnat du monde et sa médaille d’or à l’Open de Latvia et d’argent aux tournois de Paris, de Rome et de Manchester. Autant de performances qui lui ont permis d’occuper la tête du classement mondial des joueurs de taekwondo, selon le classement publié par la fédération internationale de taekwondo et qui .ont fait de lui le meilleur sportif de l’année en Tunisie.

D’autres athlètes se sont distingués aux niveaux continental et international, tels que les haltérophiles Ghofrane Belkhir et Aymen Bacha et la lutteuse Marwa Amri, qui ont remporté la médaille d’or de leur catégorie respective lors des Jeux Méditerranéens d’Oran, au cours desquels la Tunisie a terminé 10e avec un total de 27 médailles (6 or, 8 argent et 13 bronze).