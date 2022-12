DIRECT SPORT : Rétrospective sportive 2022

Voici la première partie (janvier-juin) de la rétrospective des principaux événements sportifs ayant marqué l’année 2022 :

J A N V I E R

5 janvier

Foot: L’international tunisien, Ilyes Skhiri, pensionnaire du club allemand de K?ln (D1 allemande, est sacré meilleur footballeur de l’année 2021 par le référendum annuel de l’Agence Tunis-Afrique Presse

9 janvier

Foot: Ouverture de la 33e coupe d’Afrique des nations de football, édition 2021, au Cameroun après deux ans de suspension de la compétition en raison du COVID

12 janvier

Foot: La sélection tunisienne de football s’incline pour son entrée en lice à la CAN du Cameroun devant le Mali (0-1) dans un match marqué par une mascarade arbitrale orchestrée par l’arbitre zambien Sikazwe

16 janvier

Foot: La sélection nationale de football domine son homologue mauritanienne (4-0) et conforte ses chances de qualification au second tour de la CAN du Cameroun

17 janvier

Tennis: La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur déclare forfait pour l’Open d’Australie pour une blessure au dos

23 janvier

Foot: La Tunisie se qualifie pour les quarts de finale de la CAN du Cameroun en battant le Nigéria en Huitièmes grâce à un but de Youssef Msaknni

30 janvier

Foot: Le sélectionneur national, Mondher Kebaier est remercié et remplacé par son premier adjoint Jalel Kadri

F E V R I E R

1 février

Foot: Plusieurs présidents et représentants de clubs de la Ligue 1 tunisienne du football professionnel, décident de boycotter la reprise du championnat

4 février

Taekwondo: Les taekwondoïstes tunisiens raflent 5 médailles (2 or, 1 argent et 2 bronze) au championnat arabe de la discipline, disputé aux Emirats arabes unis

6 février

Foot: Sadio Mané offre au Sénégal le plus prestigieux sacre africain de football en remportant la CAN 2021 du Cameroun aux dépens de l’Egypte

Tennis de table: La fédération Tunisienne de tennis de table (FTTT), a annoncé que le jeune joueur de la sélection Tunisienne Youssef Adli (12 ans) et enfant du club de la Raquette d’or Bizertine, a été sélectionné parmi les 10 meilleurs jeunes espoirs du tennis de table mondial par la fédération Internationale de tennis de table (IFTT)

17 février

Tennis: La Tunisienne Ons Jabeur (10e mondiale) a été éliminée en quart de finale du tournoi WTA de Dubai Duty Free, doté de 1.835.490 dollars, après s’être inclinée devant la Roumaine Simona Halep (23e), par deux sets à zéro (6-4, 6-3).

Basket: Le président de la Fédération tunisienne de basket-ball (FTBB), Ali Benzarti a été élu à l’unanimité vice-président de l’Union arabe de la discipline.

23 février

Tennis: La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur (10e mondiale) s’est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Doha (du 21 au 27 février sur des terrains durs), en battant mercredi la tchèque Teresa Martincova (42e mondiale) par deux sets à un (6-1, 3-6, 6-3).

Hand: La sélection féminine nationale de handball s’est qualifiée pour la phase finale de la coupe d’Afrique des nations édition du Maroc

26 février

Rugby: La Tunisie championne arabe de Rugby à 7 (filles et garçons)

Aviron: La Tunisie rafle une médaille d’or et six breloques d’argent au championnat du monde d’aviron en salle

Volley: L’Espérance sportive de Tunis termine 3e au championnat arabe de volley-ball, disputée en Tunisie

M A R S

8 mars

Judo: Pas moins de 185 judokas représentant 23 pays annoncés à l’Open international de Tunis seniors (hommes et dames), organisé les 12 et 13 mars courant, à la salle omnisports de Radès.

10 mars

Hand: La ligue nationale de handball a décidé de faire perdre sur tapis vert l’Espérance Sportive de Tunis pour son match face à l’ES Sahel qui avait été arrêté à 33 secondes de la fin, alors que les sang et or menaient par 27 à 21, au palais des sports d’El Menzah pour le compte de la 11ème journée du championnat de Tunisie.

La ligue a également infligé au club de bab souika trois matches à huis clos et décidé qu’il devra devra payer les frais de réparation des dégâts occasionnés par les supporters du club au palais des sports d’El Menzah et lui a infligé également une amende de 1000 dinars.

13 mars

Judo: Les judokas Tunisiens ont décroché deux médailles d’or et autant en bronze, lors de la première journée de l’Open international de Tunis organisé les 12 et 13 mars à la salle omnisports de Radès.

Frej Dhouibi et Meriem Bejaoui se sont offert le plus précieux des métaux respectivement dans la catégorie des 60 kg et 63 kg.

Marathon: La Fédération tunisienne d’Athlétisme organise un marathon aux berges du Lac en partenariat avec la société “Samsung”. Quelque 12 mille coureurs amateurs y prennent part

14 mars

Foot: Le Bureau de la fédération tunisienne de football (FTF) a décidé de suspendre la validation du résultat du match de la dernière journée de la Ligue 2 du football professionnel, remporté dimanche par l’ES Jerba devant Jendouba sports (3-2), pour suspicion de match truqué.

17 mars

Handisport: Les para-athlètes tunisiens totalisent 7 médailles d’or et une d’argent au meeting de Sharjah aux Emirats arabes unis pour se classer 5es au tableau des médailles sur 22 pays participants

19 mars

Foot: L’Espérance sportive de Tunis a définitivement composté son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique en dominant le Jwaneng Galaxy du Botswana (3-0), pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poules (Groupe C) de la compétition, disputée au Botswana

Foot: L’Etoile sportive du Sahel échoue à se qualifier pour le second tour en s’inclinant devant le CR Belouizdad (0-2) au stade du 5 juillet d’Alger pour le compte de la 5e journée de la phase de poules (groupe C) de la Ligue des champions d’Afrique

20 mars

Foot: Le Club sportif sfaxien s’est incliné devant Zanaco de Zambie (0-1) ce dimanche pour le compte de la 5e journée de la phase de poules de la Coupe de la CAF

21 mars

Taekwondo: Le Tunisien Youssef Mhadhebi, du CTS Sidi Bouzid, a remporté la médaille de bronze de la catégorie des 63 kg juniors lors du tournoi international de Belgique de la catégorie G2 de taekwondo

22 mars

Handisport: Le champion paralympique tunisien Walid Ktila (t34) s’est de nouveau illustré lors du Grand Prix de Fazza de para-athlétisme en remportant, à Dubai, la médaille d’or du 100 m chaises

25 mars

Foot: La Tunisie a mis un pied au mondial du Qatar 2022 en s’imposant au match barrage aller devant le Mali (1-0) à Bamako

28 mars

Tennis: La Tunisienne Ons Jabeur (10e mondiale) a été éliminée du tournoi WTA de Miami de tennis après sa défaite devant l’Américaine Danielle Collins (11e), par deux sets à zéro (2-6, 4-6)

29 mars

Foot: Les aigles de Carthage se qualifient pour le mondial de Qatar 2022 en concédant le nul vierge au match barrage retour disputé à Radès et en profitant de la courte victoire (1-0), acquise à l’aller à Bamako

A V R I L

1 avril

Foot: La Tunisie versée dans le groupe D aux côtés de la France, de l’Australie et du Danemark à l’issue du tirage au sort des poules

3 avril

Foot: L’Espérance Sportive de Tunis a assuré sa place de leader du groupe “C” en battant les algériens du Chabab Riadhi Belouizdad 2-1, à Rades ,en match comptant pour la 6ème journée de la phase des poules en ligue africaine des Champions 2022

Foot: Le Club sportif sfaxien quitte la compétition après avoir fait match nul avec la formation libyenne d’Al Ahly Tripoli (0-0) en match comptant pour la 6e et dernière journée de la phase de poules de la coupe de la confédération africaine de football, disputée au stade de Radès. Le match aller disputé à Tripoli s’était soldé en faveur des libyens (2-1)

4 avril

Triathlon: L’Assemblée générale de l’Union méditerranéenne de triathlon, tenue en Espagne, a voté en faveur de l’organisation en Tunisie du championnat méditerranéen de triathlon, édition 2023, et de l’assemblée générale annuelle de l’Union

5 avril

Foot: Wadii Jary, président de la fédération Tunisienne de football (FTF) a indiqué que le sélectionneur national Jalel Kadri poursuivra sa mission pour la Coupe du Monde Qatar 2022

10 avril

Rugby: La sélection Tunisienne de rugby à XV a échoué à se qualifier pour les demi-finales du championnat d’Afrique des moins de 20 ans (Afrique Barthes U20), après avoir concédé une courte défaite au premier tour devant le Zimbabwe (18-19), samedi à Nairobi (Kenya)

Voile: La jeune championne tunisienne de voile, Eya Guezguez (17 ans) est décédée suite à un accident survenu lors des entraînements de l’équipe nationale

19 avril

Foot: Le tirage au sort de la phase de poules de la coupe d’Afrique des nations 2023 de football, effectué à Johannesburg, en Afrique du Sud, à placé la Tunisie dans le groupe J avec la Libye, la Guinée Equatoriale et le Botswana

21 avril

Olympisme: L’ancien président du Comité national olympique tunisien (CNOT) et de la Fédération tunisienne d’athlétisme, Younès Chetali, est décédé à l’âge de 91 ans

23 avril

Foot: L’Espérance sportive de Tunis est éliminée de la Ligue des champions d’Afrique de football, après sa défaite, en quart de finale retour de la compétition devant les algériens de l’ES sétifienne (0-1), disputé au stade Hamadi Agrebi de Radès.

Hand: Le Club africain a été sacré champion de Tunisie de handball pour la saison 2021-2022, après avoir battu l’Espérance sportive de Tunis (33-32), à l’occasion de la 10e et derinière journée play-off. Il s’agit du 13e sacre de son histoire pour la formation de Bab Jedid

27 avril

Volley: Le Club Féminin de Carthage s’est assuré le titre de champion de Tunisie de volley-ball (dames) grâce à sa victoire devant le Club Africain 3-1 (21-25, 25-22, 25-17, 26-24), à une journée de la fin de la compétition. Il s’agit du 9e sacre des Carthaginoises et 3e d’affilée après les saisons 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 et 2021.

M A I

7 mai

Tennis: La Tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a remporté le deuxième sacre de sa carrière en s’imposant en finale du tournoi de Madrid, sa première en WTA 1000, devant l’américaine Jessica Pegula (14e) en trois sets (7-5, 0-6, 6-2), après 1h45min

9 mai

Volley: Les volleyeuses du CSF Carthage ont remporté la coupe de Tunisie édition 2021-2022, en battant leurs homologues du Club Africain en trois sets (25-21, 25-22, 25-15), en finale de la compétition disputée à la salle Bouhima de Radès. Le CSF Carthage rafle ainsi le 2e sacre de la saison après avoir remporté le championnat

10 mai

Basket: L’Unions sportive monastirienne a remporté le 7e championnat de son histoire, le 4e d’affilée après sa victoire devant Ezzahra sport (79-63) dans la 4e manche de la finale du championnat pro A de basket-ball, disputé à la Salle d’Ezzahra

11 mai

Foot: La Tournée du Trophée de la Coupe du monde traversera 51 pays et territoires dont les 32 pays qualifiés pour la phase finale et plus particulièrement la Tunisie

Hand: La finale de la coupe de Tunisie de handball opposant l’Espérance sportive de Tunis au Club africain à Radès, a été interrompue à la 10e minute de jeu, pour jets de projectiles sur le terrain et jets mutuels de flemmes parachute entre les supporters des deux équipes

13 mai

Karaté: La Tunisie choisie pour abriter en octobre (du 7 au 9) à l’amphithéâtre d’El Jem, le 1er championnat africain de Kyokushinkai

15 mai

Tennis: La Tunisienne Ons Jabeur (7e mondiale) s’est inclinée devant la N.1 mondiale, la Polonaise Iga Swiatek (2-6, 2-6), en finale du tournoi de Rome (Masters 1000)

16 mai

Volley: L’Espérance sportive de Tunis s’est inclinée en finale du Championnat d’Afrique des clubs de volley-ball devant Al-Ahly d’Egypte 1-3 (22-25, 22-25, 26-24, 17-25)

22 mai

Tennis: La Tunisienne Ons Jabeur (6e mondiale) a été éliminée dès son entrée en lice au tournoi de Roland-Garros 2022 de tennis par la Polonaise Magda Linette (52e mondiale) par deux sets à un (6-3, 6-7, 5-7)

26 mai

Hand: Le tirage au sort de la coupe d’Afrique des nations de handball (Egypte 11-18 juillet) a placé la Tunisie dans le Groupe C aux côtés du Nigéria et du Cap-Vert

27 mai

Handisport: Le champion paralympique tunisien, Walid Ktila, a remporté trois médailles d’or au meeting Nottwil en Suisse (26-28 mai en cours)

28 mai

Athlétisme: La Tunisie a terminé à la troisième place des championnats arabes d’athlétisme U20, organisés au stade d’athlétisme de Radès, en récoltant un total de 15 médailles (6 or, 2 argent et 7 bronze)

Triathlon: La sélection nationale de thriathlon a remporté neuf médailles dont deux en or au championnat arabe/coupe d’Afrique de la discipline des jeunes (26-28 mai-Charm Cheikh-Egypte)

Basket: L’Union sportive de Monastir a été sacrée champion d’Afrique de basket-ball après sa victoire en finale du Basketball Africa League (BAL) devant la formation angolaise de Petro Luanda 83-72, à Kigali-Arena au Rwanda

J U I N

5 Juin

Foot: Annonce officielle du démarrage des travaux de réaménagement du stade olympique d’El Menzah moyennant une enveloppe de 100 millions de dinars et pour une durée de 900 jours

Judo: La judokate tunisienne Nihel Cheikhrouhou a remporté la médaille d’argent de la catégorie des mois de 78 kg en s’inclinant devant la Française Julia Tolofua, en finale du grand prix de Tbilisi en Géorgie

11 juin

Athlétisme: L’athlète tunisien Ahmed Jaziri a assuré sa qualification aux Mondiaux d’athlétisme seniors prévus à Eugène, aux Etats-Unis, du 15 au 24 juillet, après avoir remporté la finale du 3000 m steeple, lors du championnat NCAA (championnat des meilleures équipes universitaire des Etats-Unis)

14 juin

Foot: La sélection nationale de football a remporté la Kirin Cup (tournoi amical), organisée au Japon, en dominant le pays hôte (3-0) en finale de la compétition, disputée à Osaka

19 juin

Tennis: Ons Jabeur (4e mondiale) a remporté le tournoi WTA 500 sur gazon de Berlin suite à l’abandon de son adversaire suisse Belinda Bencic (17e) au moment où la Tunisienne menait au deuxième set par 2-1

26 juin

Tennis de table: La sélection tunisienne de tennis de table est sacrée par équipe dans la catégorie des moins de 15 ans lors de la 5e édition du meeting international de la discipline en Autriche du 21 au 26 juin

Foot: L’Espérance sportive de Tunis remporte le 32e titre de champion de Tunisie de son histoire, le 6e d’affilée

30 juin

Handisport: La Tunisie a terminé en tête du tableau des médailles final du Grand prix de Tunis de para-athlétisme en totalisant 34 médailles (17 or, 11 argent et 6 bronze), à l’issue des trois journées de la compétition