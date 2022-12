La Tunisie a réceptionné, récemment, à l’aéroport de Tunis-Carthage, 152 640 doses de vaccin contre la COVID-19, une donation du Royaume des Pays-Bas, lit-on sur le site officiel du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF).

Ce don qui s’inscrit dans le cadre de l’initiative COVAX est le premier lot de doses de vaccin bivalent qui arrive en Tunisie. Il protège contre la souche originale et les variants Omicron BA.4 et BA.5 et est nouvellement introduit pour renforcer la protection contre la propagation du virus.

Selon la même source, à ce jour, 6.3 millions de personnes en Tunisie ont complété leur schéma vaccinal, soit plus de 56% de la population. La Tunisie a obtenu, dans le cadre de l’initiative COVAX, 6,6 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 depuis le mois de mars 2020.

Le PDG de la pharmacie centrale de Tunisie, Béchir Irmani, a déclaré, à cette occasion, que l’arrivée de ce vaccin va renforcer la campagne de vaccination en cours contre la COVID-19, faisant part de ses remerciements au gouvernement des Pays-Bas pour cet important don de vaccins et saluant le soutien continu de l’UNICEF et de l’OMS.

Pour sa part, Joséphine Frantzen, ambassadeur des Pays-Bas en Tunisie, a affirmé que son pays restera engagé dans le renforcement de la résilience de la Tunisie face à la pandémie, et que ce soutien s’inscrit dans un engagement plus large des Pays-Bas dans la lutte contre la COVID-19 en Tunisie depuis le début de la pandémie, dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale.

Le chargé du Bureau de l’OMS en Tunisie, Ramzi Ouhichi, a souligné que l’Organisation continue à souligner l’importance de la vaccination dans la lutte contre la COVID-19, faisant remarquer que la Tunisie a immunisé plus de 56% de sa population, avec au moins 2 doses de vaccin contre la COVID-19 et est en mesure de satisfaire toute demande de vaccination.