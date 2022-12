HWPL et l’UNESCO, la main dans la main pour promouvoir la non-violence et la culture de la paix

HWPL, en collaboration avec les délégations de l’UNESCO de la Libye et du royaume du Maroc, a organisé un forum en ligne sur la non-violence pour diffuser une culture de paix. Cet événement, qui s’est tenu le 8 décembre 2022, a rassemblé 185 personnes, entre experts en droit international, chefs religieux, responsables d’organisations de jeunesse et de journalistes.

Ce forum fait suite à la première édition, organisée en avril 2022 en collaboration avec la délégation du Mali auprès de l’Unesco, où un état des lieux sur les différentes formes de violence et leurs causes a été fait. Les réalités de la violence domestique et de la violence à l’école qui ont émergé à la suite de la COVID-19 ont été partagées, et des experts de différents domaines ont discuté de diverses solutions.

Ainsi, lors de cette deuxième édition, il s’agissait de voir les résultats des activités de paix des différents secteurs de la société au cours des huit mois précédents.

Nawfel El Majdoub, qui représentait Samir Addahre, ambassadeur-délégué permanent du Maroc auprès de l’Unesco, n’a pas manqué de «féliciter HWPL pour ses actions louables en faveur de la promotion des valeurs de paix», rappelant passage les actions du Royaume du Maroc en faveur de la paix et des règlements des conflits à travers le Plan marocain d’autonomie par exemple.

Conscient de l’importance cruciale de l’éducation dans la lutte contre les différentes formes de violence, le Maroc place l’éducation aux valeurs de paix, de tolérance et de développement au centre de sa politique éducative. D’ailleurs, le diplomate citera les éducations à la paix d’HWPL au Maroc en janvier 2020.

Pour sa part, Salih R.A. Abdullah, ambassadeur-délégué permanent de la Libye auprès de l’UNESCO, a rappelé la souffrance de son pays qui connaît depuis plus de dix ans « un Etat instable qui a conduit à la propagation d’une culture de la violence » et cela a entraîné la fermeture d’écoles dans de nombreuses régions et le recrutement de jeunes pour les impliquer dans ces activités destructrices. C’est pourquoi il a été convaincu de « l’importance du merveilleux travail que HWPL réalise pour diffuser la culture de la paix, en particulier dans les écoles et parmi les groupes de jeunes, en les éduquant et en les formant à adopter une attitude de non-violence pour obtenir des droits ».

« L’expertise de HWPL dans le domaine de l’éducation a été prouvée par l’éducation à la paix menée en Côte d’Ivoire », a déclaré Diabaté Ibrahima, président du Conseil national de la jeunesse de Côte d’Ivoire (CNJCI), commentant l’impact de l’éducation à la paix d’HWPL dans son pays.

Convaincus par la force de l’unité pour éradiquer la violence, le CNJCI et HWPL ont signé un partenariat le 14 décembre 2022.

Pour finir, Diabaté a également mentionné les élections de 2023 : “Faisons de 2023 une année sans violence, une année de paix et une année de solidarité”.

Fanja Razafindrabe, responsable de l’éducation à l’école maternelle Au P’tit, a exprimé sa gratitude envers le département d’éducation à la paix de HWPL, disant qu’elle avait reçu la réponse qu’elle cherchait pour les élèves qui, en raison d’un système éducatif qui encourage la compétition, ont tendance à devenir égocentriques plutôt que de penser aux autres. Elle continue en disant que « les écoles sont devenues un lieu où nous apprenons diverses valeurs et des principes de base à travers le respect mutuel grâce à l’éducation à la paix ».

Quant au secteur de la presse, Jean Célestin Edjangue, journaliste et fondateur du site d’information NewsAfrica24, déclare que « Les médias jouent un rôle important dans la diffusion de la culture de la non-violence, qui sensibilise et avertit les gens sur les dangers liés à la violence, et publie des contenus dans la littérature, les conférences, les colloques, etc. parce qu’ils sont transmis par les médias ».

Il poursuit en disant que « pour faire avancer les choses, il faut mettre en place une structure pour diffuser une culture de paix, et il est essentiel que les personnes qui sont exposées aux médias sur ce sujet soient déjà sensibilisées à la question ».

En 2022, l’ONG et les délégations de l’UNESCO ont coorganisé deux événements avec le même objectif : diffuser une culture de la paix. HWPL entend collaborer activement l’année prochaine avec les délégations de l’UNESCO pour diffuser une culture de paix.