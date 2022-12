La librairie AL KITAB ouvre ses portes Avenue Jugurtha à Mutuelleville

Qui a dit que les Tunisiens ne lisent plus, ne s’intéressent plus aux livres/ouvrages, à tout ce qui est culture ? C’est possible. Toutefois, en voyant l’affluence (enfants, jeunes, personnes âgées, femmes/hommes…) à l’inauguration du nouvel espace de la libraire “Al Kitab“, lundi 12 décembre 2022 sur l’avenue Jugurtha à Mutuelleville, on peut difficilement être d’accord avec cette idée.

Côté livres/ouvrages et autres bandes dessinées –que ce soit en français, en arabe ou en anglai-, la gérante de la librairie, Selma Jabbes, a ratissé large pour essayer de satisfaire le maximum de goûts. Il est prévu qu’elle contienne jusqu’à 5 000 ouvrages !

Autrement dit, l’implantation d’Al Kitab dans le quartier de Mutuelleville, après le centre-ville de Tunis et La Marsa, constitue une bonne nouvelle pour ses résidents.

400 mètres carrés, c’est sa superficie, et elle s’étale sur 3 niveaux. Al Kitab Mutuelleville est dotée d’une architecture contemporaine avec une baie vitrée et un toit terrasse. Ce qui en fait un lieu dédié à la vente de livres/ouvrages et bandes dessinées, naturellement, mais aussi un espace d’expositions culturelles et artisanales.

A rappeler que la librairie Al Kitab a été créée en 1967 par Lilia Tej Kabadou ; elle est dirigée actuellement par sa fille Selma Jabbès et son fils Skander.

TB