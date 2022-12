L’Assemblée générale extraordinaire du CA Bizertin, initialement prévue ce samedi, a été reportée à une date ultérieure pour quorum non atteint.

Selon la vice-présidente du comité dirigeant, Charihane Al-Arbi, seuls 25 adhérents sur un total de 58 inscrits ont assisté à cette AG extraordinaire dont la nouvelle date sera fixée la semaine prochaine.

L’instance dirigeante du club devait procéder à l’amendement de trois articles du statut du club, à la promulgation d’un nouvel article et à la désignation d’un commissaire aux comptes, et ce afin d’harmoniser le statut du CAB avec celui des associations sportives et faciliter le processus de candidature à la présidence du club pour la période à venir, en préparation d’une Assemblée générale élective.

La mission du comité dirigeant du Club Athlétique Bizertin, désigné le 14 novembre dernier, prendra fin le 14 janvier 2023, rappelle-t-on.

Ce comité directeur provisoire chargé de résoudre les problèmes financiers et administratifs en suspens et de gérer les affaires courantes du club, est composé de Amir Jaziri (président), Charihane El Arbi (vice-présidente), Mohamed Yassine Bellagha (secrétaire général), Ahmed Ben Hiba (trésorier), Marouène Ghali (secrétaire général adjoint) et Mohamed Taoufik Wali (trésorier adjoint).