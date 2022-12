La couverture de la campagne électorale via les chaînes télévisées et radiophoniques a été marquée par une apathie et une lenteur pendant les trois premiers jours de la campagne avant de remonter crescendo lors des jours suivants.

Tel est le constat que fait ressortir le rapport de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle (HAICA) sur la couverture médiatique au cours de la première semaine de la campagne électorale des législatives du 17 décembre 2022.

Paru, vendredi, sur la page officielle Facebook de la HAICA, le rapport indique que les chaînes à diffusion régionale se sont pliées à l’exigence d’assurer la couverture des candidats dans ce domaine et ont alloué à cet effet un temps de passage équilibré pour l’accès des candidats.

Le rapport révèle également l’accès d’un nombre non négligeable de candidates aux législatives aux médias audiovisuels.

Ceci est justifié par l’effort consenti par les radios privées en matière de respect du principe de parité et la diversité qui a marqué les plages de programmation occupées par la couverture de la campagne électorale sur les radios publiques et la diffusion de capsules de sensibilisation dédiées à la question électorale telles que le découpage des circonscriptions électorales dans certains gouvernorats du pays.

En contrepartie, le rapport vient de relever la réticence de bon nombre de candidats à se présenter aux plateaux des radios publiques et les chaînes télévisées privées dans une moindre mesure.

Bien plus, le rapport constate une faiblesse du temps de passage alloué aux candidats sur les radios privées comparativement aux radios publiques, en plus du nombre limité de candidats comparativement à leur nombre global et à la fréquence de couverture de ces chaînes lors des échéances électorales précédentes.

Prenant la parole, le président de l’unité de monitoring de la HAICA, Loujain Hani, a déclaré que l’Instance a surveillé 19 médias dont deux chaînes télévisées, la chaîne nationale (Wataniya) et la chaîne privée Attassia et 7 radios dont 4 privées à savoir ” Mosaïque FM “, ” Shems FM “, ” Jawhara FM ” et ” al-Karama “, et 3 radios associatives, en l’occurrence ” Nafzawa “, ” Sawt al-Manajem ” et ” Jrid FM “.

Selon Hani, le bilan de la première semaine du monitoring fait ressortir la présence de 731 candidats, hommes et femmes, en majorité sur les antennes de la radio tunisienne, sur un total de 1055 candidats, indiquant que 27% parmi les 731 candidats présents dans les médias sont issus du secteur de l’éducation et 21% des fonctionnaires du secteur public.