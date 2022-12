Coupe du Monde de Football : le match Angleterre-France, une première entre les deux sélections à élimination directe

Le quart de finale du Mondial-2022 entre l’Angleterre et la France, prévu samedi (20h00) au Stade Al-Bayt, sera une première à élimination directe dans le tournoi, entre les deux sélections et “meilleurs ennemis depuis des décennies”.

Les Bleus et les Trois Lions, dont le dernier duel remonte à 2017, se sont en effet affrontés à 33 reprises depuis 1923 mais leurs deux seules rencontres en Coupe du monde, en 1966 et en 1982, à chaque fois lors du 1er tour, ont tourné à l’avantage des Anglais.

Au Qatar, les champions du monde en titre, dont de nombreux joueurs évoluent en Premier League, misent avant tout sur Mbappé, en tête du classement des buteurs avec cinq réalisations, pour commencer à inverser la tendance. En face, le finaliste du dernier Euro, se demande lui si la présence du rapide Kyle Walker dans son couloir droit suffira pour contenir l’attaquant du PSG.

Jusque-là, le camp bleu a montré un visage séduisant en attaque, mais il a également encaissé un but lors de chacune de ses quatre dernières sorties. En face, la menace offensive est plus diffuse mais Harry Kane vient d’ouvrir son compteur. Surtout, l’arrière-garde semble plus hermétique, avec seulement deux buts concédés lors du premier match.

Après une montée en puissance lors du 1er tour, les grands rivaux se sont simplifiés la vie en 8e, contre la Pologne pour les Bleus (3-1) et le Sénégal pour les Anglais (3-0), et ce nouvel opus des retrouvailles s’annonce d’ores et déjà passionnant.