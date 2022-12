Monastir-Législatives : Le candidat Omar Mansour promet de réaliser la transition énergétique

Le candidat de la circonscription de Sahline-Ouardanine-Bembla dans le gouvernorat de Monastir, Omar Mansour, a poursuivi, dimanche, sa campagne électorale.

Titulaire d’un diplôme de technicien supérieur en études technologiques, inspecteur central à la direction générale des impôts au ministère des Finances et actuellement président de la municipalité de Ouardanine, Mansour a souligné, lors de sa rencontre avec les citoyens qu’il œuvrera en vue de réaliser la transition énergétique, développer une stratégie nationale pour mobiliser les ressources en eau et les gérer correctement, encourager la production locale, limiter l’importation des produits agricoles, et réduire le coût de production.

Il s’emploiera, également, a-t-il dit, à trouver une solution radicale à la situation environnementale et à la décharge située derrière l’aéroport international de Monastir. Il plaidera en faveur du recyclage des déchets et de la création de projets qui fournissent des emplois et qui protègent l’environnement. Le candidat a promis d’œuvrer pour l’amélioration du climat des investissements, la création de zones industrielles et artisanales, l’ouverture sur de nouveaux marchés et le rapprochement des services administratifs des citoyens.

Mansour s’emploiera à instaurer une bonne gouvernance des ressources et à les orienter vers des secteurs de développement prioritaires pour améliorer les conditions de vie des citoyens, réaliser la justice sociale et permettre aux groupes vulnérables et aux personnes à besoins spécifiques de recevoir un soutien direct de l’Etat.

Neuf candidats, dont une femme, sont en lice dans la circonscription Saheline-Ouerdanine-Bembla pour un siège à l’Assemblée des représentants du peuple.