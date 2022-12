Législatives 2022- Tunis 1 : Le candidat Ahmed Bou Mlouka rencontre ses électeurs à Bab Souika

Le candidat aux élections législatives du 17 décembre 2022 dans la circonscription de Tunis 1 (La Médina- Bab Souika), Ahmed Bou Mlouka, a poursuivi dimanche sa campagne électorale en allant à la rencontre de ses électeurs à la Place Bab Souika.

Titulaire d’une maitrise en sciences de la communication à l’Institut de presse et des sciences de l’information et d’une licence nationale en droit privé à la faculté des droits et des sciences politiques et juridiques, le candidat promet de promouvoir l’entrepreneuriat privé à travers la simplification des procédures administratives et financières.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le candidat souligne l’importance d’un plan national pour sauver les jeunes des différentes dérives comme la consommation des drogues, la migration irrégulière et autres.

Travaillant dans le secteur de l’enseignement depuis une vingtaine d’années, Bou Mlouka souligne l’urgence de la réforme du système éducatif et la promotion de la formation professionnelle.

Dans ce contexte, il suggère la création d’une école d’été pour accorder une deuxième chance de réussite aux élèves proches de la moyenne afin de réduire le taux de décrochage scolaire.

Au niveau local, le candidat met l’accent sur la nécessité de valoriser les circuits touristiques dans la ville de Tunis et à Bab Souika et la création de la formule d’hébergement familial pour permettre aux familles tunisiennes de la région d’accueillir les touristes chez eux afin de leur faire connaitre les traditions tunisiennes.

La circonscription de la Médina Bab Souika (Tunis 1) compte 50 mille 585 habitants. Deux candidats sont en lice pour remporter un seul siège au prochain parlement.