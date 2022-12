Sousse-Législatives : Les candidats accordent un intérêt au soutien des jeunes pour lancer des projets industriels et agricoles

Souad Ben Abderrahman, candidate aux prochaines élections législatives dans la circonscription de Hammam Sousse-Akouda, affirme que son programme vise en particulier à mener une réforme structurelle de tous les secteurs de base et les institutions gouvernementales et administratives afin d’améliorer la bonne gouvernance, consacrer la justice fiscale, diversifier les sources de développement et mieux exploiter les ressources locales.

Elle a souligné qu’elle accordera une attention particulière à la simplification des procédures de lancement des projets au profit des jeunes handicapés, des femmes au foyer et artisans, en intervenant auprès de tous les acteurs de la région et des investisseurs d’hommes d’affaires et des institutions bancaires pour trouver des sources de financement.

Dans la circonscription de Sidi El Hani/El Kalaa Sghira, le candidat aux élections du prochain Parlement Moez Abid a promis, en cas de sa victoire, d’œuvrer pour consacrer la gouvernance locale, accélérer la réalisation de la zone industrielle à El Kalaa, drainer des investissements dans la zone industrielle de Sidi El Hani, généraliser les directions administratives dans la circonscription, aider les jeunes à lancer des projets industriels et agricoles, augmenter les quotas des fourrages pour les éleveurs et contrôler les circuits de distribution.

Il s’est engagé aussi à œuvrer pour la mise en place d’une ligne directe reliant Sidi El Hani à la ville de Sousse et la création d’un lycée et d’une école dans le quartier de Ben Aoun à El Kalaa Sghira.