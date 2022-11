DIRECT SANTÉ – Shigella : Deux contaminations à Médenine

La direction régionale de la santé de Médenine a détecté deux cas de la bactérie “Shigella”, l’un chez un nourrisson de 9 mois qui s’est rétabli, et le second chez un homme de 39 ans dont l’état est jugé stable et en convalescence, selon le directeur de la santé préventive à l’administration régionale de la santé de Médenine.

Les deux cas sont isolés et ne sont pas liés géographiquement. Cette bactérie se propage rapidement, appelant à la nécessité de présenter chaque cas de diarrhée au médecin et effectuer les analyses nécessaires avec l’investigation et l’isolement du cas pour le contenir.

Il a souligné la nécessité d’appliquer les mesures de préservation de la santé publique, d’autant plus que cette maladie est associée au milieu faible au niveau de la préservation de la santé, qu’il s’agisse d’eau potable impure ou d’aliments non cuits.