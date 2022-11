L’atelier de travail autour du projet pilote de numérisation de la gestion administrative des dossiers des étrangers dans le district de sécurité nationale à la Marsa, a démarré vendredi.

Ce projet est lancé dans le cadre d’un partenariat entre l’observatoire national de la migration (ONM), sous la tutelle du ministère des affaires sociales et la direction générale de la sécurité nationale au ministère de l’intérieur, avec le soutien de l’organisation internationale pour les migrations (OIM).

Le chef du cabinet du ministre des affaires sociales Rafik Ben Ibrahim a souligné dans son allocution prononcée à cette occasion, la prolifération des mouvements de migrants et des demandeurs d’asile dans le monde. Il a à ce propos mis en relief l’importance de la numérisation des dossiers des étrangers et la mise en place d’une application nationale pour une meilleure exploitation des données relatives à la migration. Une telle procédure permettra de fournir des données statistiques précises et crédibles, a-t-il noté.

Pour sa part, la directrice générale de l’ONM Ahlem Hammami a affirmé que l’observatoire se penchce actuellement sur la mise en place d’une plateforme dans le domaine de la migration en Tunisie et ce dans le cadre des projets et de partenariat avec des parties intervenantes dans le domaine de la migration. Elle a aussi mis en relief l’importance de ce projet étant donnée les statistiques précises qui seront fournies contribuant à mettre en place des politiques et des initiatives efficaces concernant les étrangers installés en Tunisie.