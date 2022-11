Une crise silencieuse entre la France et l’Allemagne ?

À l’approche de l’hiver et du besoin urgent de gaz et de combustible pour le chauffage, la crise silencieuse entre la France et l’Allemagne menace l’unité européenne sur un certain nombre de questions, principalement liées à la crise ukrainienne.

Les divergences entre les deux pays seront au centre d’une rencontre lundi entre la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna et son homologue allemande Annalena Baerbock.

La guerre en Ukraine, les besoins différents des deux pays en gaz russe et leur désaccord sur plusieurs questions, notamment l’énergie et la défense, seront à l’ordre du jour, rapporte Alarabiya.