Coupe du Monde de Football : Education City, stade de foot et du savoir

Niché au cœur de plusieurs grandes universités, le stade Education City de Doha, est destiné à être un haut lieu du football… et du savoir.

En effet, une partie du stade sera transformée en salles de classe et en espaces événementiels pour les écoles et les universités après le tournoi, en plus de constituer une plateforme dédiée au sport pour les professeurs et les étudiants.

De même, les connaissances académiques et l’innovation constituent des éléments moteurs de l’identité de cette zone.

Ainsi, le stade comporte notamment des matériaux intérieurs à faible toxicité et un éclairage sportif par LED. De plus, 85 % des matériaux de construction proviennent de la région tandis que 29 % ont été générés à partir de matériaux recyclés.

Il comporte également des capteurs de CO2 pour les espaces à forte densité d’occupation afin d’assurer la ventilation et la qualité de l’air intérieur, ainsi qu’un système d’irrigation à faible consommation d’eau.

Côté esthétique, la façade d’Education City Stadium comporte des triangles qui forment des motifs géométriques complexes ressemblant à des diamants et qui semblent changer de couleur selon le mouvement du soleil dans le ciel.

Le stade, qui pourra contenir 40.000 spectateurs pendant la Coupe du Monde verra sa capacité réduite à 20.000 places à l’issue du tournoi et le retrait du niveau supérieur modulaire. Les sièges en trop seront offerts à d’autres pays.

Lors du Mondial-2022, Education City Stadium doit accueillir des rencontres jusqu’aux quarts de finale.

Coupe du Monde de Football