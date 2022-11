Tunisie – Alerte météo : Pluies éparses et temporairement orageuses attendues ce week-end dans ces régions

Des pluies éparses et temporairement orageuses sont attendues samedi et dimanche, 19 et 20 novembre 2022, sur le nord et le centre.

Ces pluies seront parfois intenses notamment sur les régions côtières, indique vendredi l’INM dans un bulletin de suivi de la situation météorologique.

Une baisse des températures est aussi prévue et les maximales varieront dimanche entre 10 et 14 °C dans les régions ouest et entre 15 et 20 °C dans le reste des régions, avec un vent fort provoquant des phénomènes locaux de sable sur le sud. La vitesse du vent atteindra temporairement, 80 km/h notamment prés des cotes et sur les hauteurs.