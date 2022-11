L’Hôtel Mövenpick du Lac accueille “Kalakaars of Tunisia”

Diwali est une fête majeure dans le monde indien connue sous le nom « La Fête des lumières ». Cette Fête symbolise la victoire spirituelle de “la lumière sur les ténèbres, le bien sur le mal et de la connaissance sur l’ignorance”.

L’Hôtel Mövenpick du Lac reçoit “Kalakaars of Tunisia” avec ses Co–organisateurs « l’AMBASSADE DE L’INDE » et “NiVOS Events”. Ils ont présenté en exclusivité une série de performances exceptionnelles de musique et de danse indienne. En collaboration avec “The Indian Qzine“, le spectacle était accompagné de délicieuses saveurs d’une cuisine traditionnelle indienne. Tout a été organisé pour permettre aux présents de vivre une véritable soirée Diwali.

L’événement était aussi l’occasion de présenter une variété d’activités et divers stands de Henna Design indienne avec des jeux amusants et de divers produits folklore.

La soirée a été ornée par un défilé de mode de tenues indiennes flamboyantes, suivi par un concours Rangoli et talents. L’événement été animé par un DJ Bollywood et une compétition de « musical chair » pour s’imprégner de l’authenticité indienne dans une ambiance bollywoodienne.

Pour finir, les invités ont reçu des cadeaux selon les traditions religieuses qui rapprochent familles et amis.

Une expérience artistique et culinaire unique en son genre !

Enjoy a heartfelt and relishable experience as we make moments.